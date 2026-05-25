Главная ТЦК ТЦК предупреждает об уголовной ответственности: не стоит пугаться

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 17:19
Сообщение о нарушении учета в "Резерв+", где можно признать факт правонарушения и оплатить штраф. Фото: Новини.LIVE

Если гражданин, находясь в розыске, хочет получить бронирование от мобилизации, он должен признать правонарушение и оплатить штраф. Если делать это через "Резерв+", гражданин получит уведомление об уголовной ответственности. Юристы объяснили, что означает эта информация.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бронирование с розыском

Часть граждан, состоящих на воинском учете, могут быть забронированы на рабочем месте. Но такое право предоставляется не всем предприятиям, а только тем, которые были признаны критическими.

Забронировать работника можно, если он не находится в розыске ТЦК. Если же есть решение об объявлении в розыск, гражданин не может попасть в список на бронирование.

Существует лишь одно исключение, это предприятия оборонно-промышленного комплекса. Такие компании имеют право временно, на 45 дней, забронировать таких работников, а они за это время должны разобраться с розыском и сняться с него.

Почему ТЦК предупреждает об уголовной ответственности

К юристам обратился гражданин, который планирует получить бронирование, но находится в розыске. Собираясь признать правонарушение через "Резерв+" и оплатить штраф, он заметил, что в этом заявлении, которое он должен подписать, есть следующая фраза: "Подписанием этого заявления подтверждаю, что я ознакомлен со статьей 65 Конституции Украины и предупрежден руководителем ТЦК и СП об уголовной ответственности, предусмотренной статьями 336, 337 Уголовного кодекса Украины".

Гражданин поинтересовался, что означает эта фраза и чем она грозит в его ситуации. Юристы объяснили, комментируя эту ситуацию, что это стандартное извещение и конкретного лица оно не касается.

Юрист Владислав Дерий отметил: "Эта запись отображается у всех". Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подчеркнул: "Не волнуйтесь, соответствующая запись является стандартной в заявлениях о признании правонарушения".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что ТЦК занимаются делами, которые подпадают под нормы об административных правонарушениях.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки играют ключевую роль в мобилизационных процессах. Кроме этого, ТЦК имеют право рассматривать дела об административных правонарушениях, касающихся выполнения обязанностей военнообязанных.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что считается нарушением воинского учета в Украине.

В условиях всеобщей мобилизации и военного положения предусматривается ответственность за нарушение воинского учета. Прежде всего речь идет о неявке по повестке в ТЦК и СП, а также непрохождение ВВК.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
