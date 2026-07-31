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Головна ТЦК ТЦК пояснив, що зміниться після завершення дії відстрочок

ТЦК пояснив, що зміниться після завершення дії відстрочок

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Дата публікації: 31 липня 2026 09:22
Відстрочка від мобілізації після 1 серпня: пояснення від ТЦК
Військовий квиток, військові з документами. Фото: Рівненська ОВА, Черкаський ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Після 1 серпня у військовозобов'язаних можуть змінитися дані в електронному військово-обліковому документі (е-ВОД). Через це роботодавці повинні оновити списки персонального військового обліку. У Київському обласному ТЦК та СП також рекомендують працівникам перевірити чинність відстрочки та за потреби надати оновлений документ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Київського обласного ТЦК та СП.

Відстрочки завершуються 1 серпня: що потрібно знати українцям

У Київському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП) пояснили, що 1 серпня є останнім днем дії відстрочки для багатьох військовозобов'язаних. Верховна Рада вже підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб, тому після завершення чинного періоду в одних громадян відстрочка припинить діяти, а для інших її буде продовжено.

У зв'язку з цим після 1 серпня зміняться дані в електронному військово-обліковому документі (е-ВОД), а роботодавці повинні будуть оновити списки персонального військового обліку.

Що зміниться в електронному військово-обліковому документі

У ТЦК нагадали, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №559 строк дії електронного військово-облікового документа не може перевищувати одного року з дати його формування та строку дії відстрочки.

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Тому після завершення відстрочки втрачає чинність і відповідний електронний військово-обліковий документ. Після початку нового періоду в е-ВОД оновиться інформація: у частини військовозобов'язаних відомості про відстрочку зникнуть, а в інших буде зазначено новий строк її дії.

Які зміни мають внести роботодавці

Більшість роботодавців ведуть списки персонального військового обліку на підставі електронного військово-облікового документа. Саме тому після отримання від працівника оновленої роздруківки е-ВОД вони повинні протягом п'яти днів внести зміни до цих списків.

Зокрема роботодавець має:

  • у графі 9 оновити дату та час формування електронного військово-облікового документа;
  • у графі 13 зазначити новий строк дії відстрочки або її відсутність.

У ТЦК також рекомендують повідомити працівників, які мають відстрочку, про необхідність після зміни даних надати оновлену роздруківку е-ВОД із застосунку "Резерв+". За потреби такий обов'язок можна закріпити окремим наказом і ознайомити з ним відповідних працівників.

Що потрібно зробити працівникам

Працівникам, які мають відстрочку від мобілізації, рекомендують уже зараз перевірити її чинність. Якщо після 1 серпня інформація в електронному військово-обліковому документі зміниться, необхідно надати роботодавцю оновлену роздруківку е-ВОД.

Після цього роботодавець має протягом п'яти днів оновити списки персонального військового обліку відповідно до внесених змін.

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Скриншот повідомлення Київського обласного ТЦК/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Державне бюро розслідувань проводить масштабну спецоперацію "Чесний призов" у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій Україні. Правоохоронці перевіряють можливі факти корупції, сприяння ухиленню від мобілізації, перевищення службових повноважень, а також ймовірні побиття і катування військовозобов'язаних.

Новини.LIVE також писали, що працівники територіальних центрів комплектування не мають права застосовувати до цивільних кайданки, газові балончики, гумові кийки, а також холодну чи вогнепальну зброю. У Полтавському обласному ТЦК та СП заявили, що такі дії не є передбаченою практикою роботи центрів комплектування. Там наголосили, що подібні випадки свідчать про порушення дисципліни окремими військовослужбовцями.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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