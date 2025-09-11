Незаконний військовий облік - чи можна виїжджати за кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: "Автотема"

Якщо громадянина з інвалідністю повернули на військовий облік, це рішення ТЦК є незаконним. Але виїхати за кордон із червоною стрічкою в "Резерв+" у такої особи не вийде, треба вирішувати це питання у територіальному центрі комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Повернення на військовий облік незаконне

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку через інвалідність.

Але в "Резерв+" з’явилася інформація про те, що громадянин знову перебуває на військовому обліку, ба більше — що він оголошений у розшук ТЦК.

Чоловік поцікавився, чи законним є такий крок ТЦК, а також чи може він виїхати за межі України.

"Чинне законодавство не передбачає права ставити виключених з обліку за станом здоров'я на повторний військовий облік", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

"Якщо Ви маєте на руках всі документи про виключення з військового обліку, Вам немає про що турбуватися", — зазначив юрист.

З виїздом за кордон будуть проблеми

Але це стосується власне перебування на території України, зокрема зустрічей із групами оповіщення ТЦК.

У випадку ж із виїздом за кордон ситуація є значно складнішою.

"Їхати за кордон з червоною лінією (в "Резерв+"), звісно, сенсу немає, адже там вас затримають", — наголосив Кирда.

Тож громадянин має звернутися до ТЦК і оскаржити або розшук, або краще сам факт незаконного повернення на військовий облік.

