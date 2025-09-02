Штрафи від ТЦК - чи законно штрафувати громадян, виключених з військового обліку

Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook Одеського ТЦК та СП

Якщо громадянин за результатами військово-лікарської комісії був виключений з військового обліку, то він не підпадає під вимоги ТЦК, зокрема, щодо оновлення військово-облікових даних. Тож і оштрафувати за неоновлені дані не мають права.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Реклама

Читайте також:

Чому виключеного знову повернули на облік

До юристів звернувся громадянин, який ще 2022 року за результатами ВЛК був виключений з військового обліку як непридатний до військової служби.

Через деякий час, перебуваючи за кордоном, він дізнався, що його з якоїсь причини знову повернули на військовий облік.

Чоловік поцікавився, наскільки законними є такі дії територіального центру комплектування.

Адвокат В’ячеслав Кирда назвав цю ситуацію максимально абсурдною — через недбалість дій працівників ТЦК та СП.

"Через халатність на недбалість посадових осіб Ви до сих пір не виключені з військового обліку по якійсь там базі", — пояснив юрист причину появи на військовому обліку.

Чи треба платити штраф

Коментуючи ситуацію із виписаним ТЦК штрафом за неоновлення військово-облікових даних, Кирда запевнив, що і штраф цей є незаконним.

"З юридичної точки зору, Ви не перебуваєте на військовому обліку, відповідно не повинні уточнювати свої військово-облікові дані", — підкреслив адвокат.

Тож громадянин має повне право не платити штраф за таке "порушення" військового обліку, бо його фактично не існує.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба з'явитися в ТЦК виключеним з обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи законною є мобілізація громадянина, який був виключений з обліку.