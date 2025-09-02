Відео
Штраф виключеному з обліку — чи законні дії ТЦК

Дата публікації: 2 вересня 2025 00:30
Штрафи від ТЦК - чи законно штрафувати громадян, виключених з військового обліку
Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook Одеського ТЦК та СП

Якщо громадянин за результатами військово-лікарської комісії був виключений з військового обліку, то він не підпадає під вимоги ТЦК, зокрема, щодо оновлення військово-облікових даних. Тож і оштрафувати за неоновлені дані не мають права.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Чому виключеного знову повернули на облік

До юристів звернувся громадянин, який ще 2022 року за результатами ВЛК був виключений з військового обліку як непридатний до військової служби.

Через деякий час, перебуваючи за кордоном, він дізнався, що його з якоїсь причини знову повернули на військовий облік.

Чоловік поцікавився, наскільки законними є такі дії територіального центру комплектування.

Адвокат В’ячеслав Кирда назвав цю ситуацію максимально абсурдною — через недбалість дій працівників ТЦК та СП.

"Через халатність на недбалість посадових осіб Ви до сих пір не виключені з військового обліку по якійсь там базі", — пояснив юрист причину появи на військовому обліку.

Чи треба платити штраф

Коментуючи ситуацію із виписаним  ТЦК штрафом за неоновлення військово-облікових даних, Кирда запевнив, що і штраф цей є незаконним.

"З юридичної точки зору, Ви не перебуваєте на військовому обліку, відповідно не повинні уточнювати свої військово-облікові дані", — підкреслив адвокат.

Тож громадянин має повне право не платити штраф за таке "порушення" військового обліку, бо його фактично не існує.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба з'явитися в ТЦК виключеним з обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи законною є мобілізація громадянина, який був виключений з обліку.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
