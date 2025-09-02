Штрафы от ТЦК - законно ли штрафовать граждан, исключенных из воинского учета

Штраф исключенному из учета — законны ли действия ТЦК
Если гражданин по результатам военно-врачебной комиссии был исключен из воинского учета, то он не подпадает под требования ТЦК, в частности, по обновлению военно-учетных данных. Поэтому и оштрафовать за необновленные данные не имеют права.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.
Почему исключенного снова вернули на учет
К юристам обратился гражданин, который еще в 2022 году по результатам ВВК был исключен с воинского учета как непригодный к военной службе.
Через некоторое время, находясь за границей, он узнал, что его по какой-то причине снова вернули на воинский учет.
Мужчина поинтересовался, насколько законны такие действия территориального центра комплектования.
Адвокат Вячеслав Кирда назвал эту ситуацию максимально абсурдной — из-за халатности действий работников ТЦК и СП.
"Из-за халатности на халатности должностных лиц Вы до сих пор не исключены с воинского учета по какой-то там базе", — объяснил юрист причину появления на воинском учете.
Надо ли платить штраф
Комментируя ситуацию с выписанным ТЦК штрафом за необновление военно-учетных данных, Кирда заверил, что и штраф этот является незаконным.
"С юридической точки зрения, Вы не состоите на воинском учете, соответственно не должны уточнять свои военно-учетные данные", — подчеркнул адвокат.
Поэтому гражданин имеет полное право не платить штраф за такое "нарушение" воинского учета, потому что его фактически не существует.
