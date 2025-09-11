Незаконный воинский учет - можно ли выезжать за границу

Проверка документов на границе. Фото: "Автотема"

Если гражданина с инвалидностью вернули на воинский учет, это решение ТЦК является незаконным. Но выехать за границу с красной лентой в "Резерв+" у такого лица не получится, надо решать этот вопрос в территориальном центре комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Возвращение на воинский учет незаконно

К юристам обратился гражданин, который был исключен с воинского учета из-за инвалидности.

Но в "Резерв+" появилась информация о том, что гражданин снова состоит на воинском учете, более того — что он объявлен в розыск ТЦК.

Мужчина поинтересовался, законным ли является такой шаг ТЦК, а также может ли он выехать за пределы Украины.

"Действующее законодательство не предусматривает права ставить исключенных с учета по состоянию здоровья на повторный воинский учет", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

"Если Вы имеете на руках все документы об исключении с воинского учета, Вам не о чем беспокоиться", — отметил юрист.

С выездом за границу будут проблемы

Но это касается собственно пребывания на территории Украины, в частности встреч с группами оповещения ТЦК.

В случае же с выездом за границу ситуация значительно сложнее.

"Ехать за границу с красной линией (в "Резерв+"), конечно, смысла нет, ведь там вас задержат", — отметил Кирда.

Поэтому гражданин должен обратиться в ТЦК и обжаловать или розыск, или лучше сам факт незаконного возвращения на воинский учет.

