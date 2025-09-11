Незаконный воинский учет - можно ли выезжать за границу

ТЦК незаконно поставил на учет — можно ли выехать за границу
Если гражданина с инвалидностью вернули на воинский учет, это решение ТЦК является незаконным. Но выехать за границу с красной лентой в "Резерв+" у такого лица не получится, надо решать этот вопрос в территориальном центре комплектования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.
Возвращение на воинский учет незаконно
К юристам обратился гражданин, который был исключен с воинского учета из-за инвалидности.
Но в "Резерв+" появилась информация о том, что гражданин снова состоит на воинском учете, более того — что он объявлен в розыск ТЦК.
Мужчина поинтересовался, законным ли является такой шаг ТЦК, а также может ли он выехать за пределы Украины.
"Действующее законодательство не предусматривает права ставить исключенных с учета по состоянию здоровья на повторный воинский учет", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.
"Если Вы имеете на руках все документы об исключении с воинского учета, Вам не о чем беспокоиться", — отметил юрист.
С выездом за границу будут проблемы
Но это касается собственно пребывания на территории Украины, в частности встреч с группами оповещения ТЦК.
В случае же с выездом за границу ситуация значительно сложнее.
"Ехать за границу с красной линией (в "Резерв+"), конечно, смысла нет, ведь там вас задержат", — отметил Кирда.
Поэтому гражданин должен обратиться в ТЦК и обжаловать или розыск, или лучше сам факт незаконного возвращения на воинский учет.
