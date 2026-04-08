ТЦК не знімає автоматично з обліку осіб з інвалідністю

Територіальний центр комплектування не має прямого обов’язку виключати з військового обліку осіб з інвалідністю. Хоча при цьому відстрочку від мобілізації ТЦК повинен надати. Але виключення з обліку стає можливим тільки після проходження громадянином ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Зняття та виключення з військового обліку

Громадяни, які мають задокументовану і підтверджену відповідними медичними інституціями інвалідність, визнаються непридатними до військової служби. Тому вони не підпадають під мобілізацію, отримуючи відстрочку на підставі факту інвалідності.

Частина громадян взагалі може бути виключена з військового обліку. Крім виключення, існує ще й така дія, як зняття з обліку ТЦК.

До юристів звернувся громадянин, який має з дитинства третю групу інвалідності. Чоловік поцікавився, чи можуть його виключити з обліку.

Коли особу з інвалідністю виключать з обліку

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що ситуація не є однозначною. Адвокат Юрій Айвазян пояснив: "Як особа з інвалідністю, Ви маєте право на відстрочку, але це не надає Вам права для зняття або виключення з військового обліку".

Айвазян пояснив, коли саме особа з інвалідністю може бути виключена з обліку: "Саме із цією метою Ви повинні пройти ВЛК. І, якщо є підстави щодо застосування певної статті Розкладу хвороб Наказу МОУ №402 за пунктом "а", тільки тоді Вас можуть виключити з обліку в ТЦК".

Крім того, пояснив інший юрист, Владислав Дерій, на таку особу до виключення з обліку розповсюджуються й інші обмеження. Це, зокрема, стосується і адмінзатримання громадянина: "Якщо Ви натрапите на ТЦК (незалежно від місця перебування на військовому обліку) та при перевірці військово-облікових документів виявиться, що Ви перебуваєте у розшуку, то працівники поліції, які входять в групу оповіщення можуть Вас затримати та доставити до найближчого ТЦК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, у чому різниця між зняттям і виключенням з військового обліку.

Людині, яка виключена з військового обліку, заборонено вручати повістку. Також таку людину не можуть призвати до війська під час мобілізації, вона не зобов'язана проходити ВЛК та оновлювати облікові дані чи вставати на облік. Статус же "знятий з військового обліку" має тимчасовий характер та не звільняє людину від статусу військовозобов'язаного. У такому випадку після зняття військового обліку людина все одно виконує обов’язки військового обліку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна виїжджати за кордон громадянам, виключеним з військового обліку.

Громадяни, яких виключили з військового обліку, не підлягають призову, тому можуть виїжджати за кордон. Для цього їм потрібно лише мати при собі низку документів: закордонний паспорт, військовий квиток, витяг "Резерв+" із позначкою про виключення з військового обліку та висновок ВЛК.