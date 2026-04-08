ТЦК не снимает автоматически с учета лиц с инвалидностью

Дата публикации 8 апреля 2026 21:40
Проверка документов представителями ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Территориальный центр комплектования не имеет прямой обязанности исключать из воинского учета лиц с инвалидностью. Хотя при этом отсрочку от мобилизации ТЦК должен предоставить. Но исключение с учета становится возможным только после прохождения гражданином ВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Снятие и исключение с воинского учета

Граждане, которые имеют задокументированную и подтвержденную соответствующими медицинскими институциями инвалидность, признаются непригодными к военной службе. Поэтому они не подпадают под мобилизацию, получая отсрочку на основании факта инвалидности.

Часть граждан вообще может быть исключена с воинского учета. Кроме исключения, существует еще и такое действие, как снятие с учета ТЦК.

К юристам обратился гражданин, имеющий с детства третью группу инвалидности. Мужчина поинтересовался, могут ли его исключить с учета.

Читайте также:
Когда лицо с инвалидностью исключат с учета

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что ситуация не является однозначной. Адвокат Юрий Айвазян пояснил: "Как лицо с инвалидностью, Вы имеете право на отсрочку, но это не дает Вам права для снятия или исключения с воинского учета".

Айвазян объяснил, когда именно лицо с инвалидностью может быть исключено с учета: "Именно с этой целью Вы должны пройти ВВК. И, если есть основания по применению определенной статьи Расписания болезней Приказа МОУ №402 по пункту "а", только тогда Вас могут исключить с учета в ТЦК".

Кроме того, пояснил другой юрист, Владислав Дерий, на такое лицо до исключения с учета распространяются и другие ограничения. Это, в частности, касается и админзадержания гражданина: "Если Вы наткнетесь на ТЦК (независимо от места пребывания на воинском учете) и при проверке военно-учетных документов окажется, что Вы находитесь в розыске, то работники полиции, которые входят в группу оповещения могут Вас задержать и доставить в ближайший ТЦК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, в чем разница между снятием и исключением с воинского учета.

Человеку, который исключен с воинского учета, запрещено вручать повестку. Также такого человека не могут призвать в армию во время мобилизации, он не обязан проходить ВВК и обновлять учетные данные или вставать на учет. Статус же "снят с воинского учета" имеет временный характер и не освобождает человека от статуса военнообязанного. В таком случае после снятия воинского учета человек все равно выполняет обязанности воинского учета.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, можно ли выезжать за границу гражданам, исключенным с воинского учета.

Граждане, которых исключили с воинского учета, не подлежат призыву, поэтому могут выезжать за границу. Для этого им нужно лишь иметь при себе ряд документов: загранпаспорт, военный билет, выписку "Резерв+" с отметкой об исключении с воинского учета и заключение ВВК.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
