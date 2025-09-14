Исключение из учета - когда ТЦК может отказаться исключать гражданина из учета

Военно-врачебная комиссия. Фото: "Трибуна Бровари"

Если военно-врачебная комиссия при ТЦК приняла заключение о непригодности гражданина к военной службе, его не могут сразу исключить с воинского учета. Это решение должна подтвердить соответствующая организация высшего уровня.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Почему непригодного не исключили с учета

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что по результатам военно-врачебной комиссии получил статус "непригоден к военной службе" и должен был быть исключен с воинского учета.

Но этот процесс до сих пор не завершен, потому что документы на долгое время зависли в штатной ВВК.

Мужчина отметил, что недавно его пригласили в ТЦК для перепрохождения военно-врачебной комиссии из-за отказа региональной ВВК в предыдущем заключении - и поинтересовался, законна ли такая причина.

"ТЦК не имеет права исключить Вас с учета, пока штатная ВВК не утвердит постановление ВВК ТЦК о Вашей непригодности. Это стандартная процедура, к сожалению, без утверждения штатной ВВК решения о Вашей непригодности постановление ВВК ТЦК не имеет юридической силы", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Идти ли гражданину на повторную ВВК

Поэтому, добавил юрист, "решение о Вашей непригодности не имеет, поскольку постановление ВВК ТЦК не было утверждено штатной ВВК".

Относительно того, надо ли идти в ТЦК, Айвазян отметил, что это необходимо, и объяснил, зачем это нужно самому гражданину.

"Нужно обязательно ознакомиться с постановлением ВВК о неутверждении решения о признании Вас непригодным к прохождению военной службы. То есть, необходимо понять причину отказа", — подчеркнул адвокат.

