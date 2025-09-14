Виключення з обліку - коли ТЦК може відмовитися виключати громадянина з обліку

Військово-лікарська комісія. Фото: "Трибуна Бровари"

Якщо військово-лікарська комісія при ТЦК ухвалила висновок про непридатність громадянина до військової служби, його не можуть відразу виключити з військового обліку. Це рішення має підтвердити відповідна організація вищого рівня.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Чому непридатного не виключили з обліку

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що за результатами військово-лікарської комісії отримав статус "непридатний до військової служби" і мав бути виключений з військового обліку.

Але цей процес досі не завершений, бо документи на довгий час зависли у штатній ВЛК.

Чоловік зазначив, що нещодавно його запросили до ТЦК для перепроходження військово-лікарської комісії через відмову регіональної ВЛК у попередньому висновку — і поцікавився, чи законною є така причина.

"ТЦК не має права виключити Вас з обліку, допоки штатна ВЛК не затвердить постанову ВЛК ТЦК про Вашу непридатність. Це стандартна процедура, на жаль, без затвердження штатною ВЛК рішення про Вашу непридатність постанова ВЛК ТЦК немає юридичної сили", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи йти громадянину на повторну ВЛК

Тож, додав юрист, "рішення про Вашу непридатність немає, оскільки постанова ВЛК ТЦК не була затверджена штатною ВЛК".

Щодо того, чи треба йти до ТЦК, Айвазян зазначив, що це необхідно, і пояснив, навіщо це потрібно самому громадянину.

"Потрібно обов'язково ознайомитись із постановою РВЛК про незатвердження рішення про визнання Вас непридатним до проходження військової служби. Тобто необхідно зрозуміти причину відмови", — наголосив адвокат.

