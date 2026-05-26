ТЦК не змінює статус в 25 років: юрист порадив писати лист

Дата публікації: 26 травня 2026 06:30
Призовник в ТЦК. Фото: ЖОТЦК

Після досягнення 25-річного віку призовник має стати військовозобов’язаним. Цю зміну статусу територіальний центр комплектування має здійснити самостійно. Якщо ж цього не сталося, громадянин має право вимагати здійснення зміни статусу заявою, яку можна надіслати в ТЦК рекомендованим листом.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і статуси

Військовий облік в Україні стосується перш за все громадян чоловічої статі віком від 17 до 60 років. Також на військовому обліку можуть перебувати і жінки, якщо вони навчалися чи працюють медиками.

Перший статус на військовому обліку громадянин отримує після першого прийняття на облік. Це статус "призовник".

Після досягнення 25-річчя призовник змінює свій статус. Він стає військовозобов’язаним і може бути мобілізований до лав ЗСУ.

ТЦК не змінив статус: треба направляти заяву

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що, попри досягнення 25-річного віку, в ТЦК не змінили йому статус на "військовозобов’язаний". Це, зокрема, не дозволяє громадянину оформити відстрочку чи бути заброньованим на роботі, бо призовники не мають такого права.

Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації. Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "Вас повинні автоматично взяти на військовий облік військовозобов'язаних протягом 1 місяця після досягнення 25-річчя".

Дерій додав, що коли через місяць ТЦК не змінить категорію обліку, то варто надіслати до ТЦК рекомендований лист, у якому має бути заява з вимогою змінити відомості в реєстрі "Оберіг". Юрист підкреслив: "Аргументуйте це тим, що відповідно до пункту 79 постанови КМУ №1487 РТЦК організовують внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів у тридцятиденний строк після досягнення призовниками 25-річного віку без їх виклику до ТЦК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, автоматично переводять із призовника у військовозобов'язані чи ні.

Після досягнення 25-річного віку громадянин із призовника перетвориться на військовозобов’язаного. Цей процес може пройти автоматично, але у деяких випадках громадянину доведеться відвідати територіальний центр комплектування.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що приписне посвідчення на ВОД в 2026-му замінюється без візиту в ТЦК.

Призовникам, яким виповнилося 25 років, більше не потрібно відвідувати територіальний центр комплектування. По-перше, паперові військово-облікові документи більше не видають, усе відбувається в мобільному застосунку "Резерв+". По-друге, процес зміни статусу "призовник" на "військовозобов’язаний" відбувається автоматично.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
