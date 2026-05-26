ТЦК не меняет статус в 25 лет: юрист посоветовал писать письмо

После достижения 25-летнего возраста призывник должен стать военнообязанным. Это изменение статуса территориальный центр комплектования должен осуществить самостоятельно. Если же этого не произошло, гражданин имеет право требовать осуществления изменения статуса заявлением, которое можно отправить в ТЦК заказным письмом.

Военный учет и статусы

Военный учет в Украине касается прежде всего граждан мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. Также на воинском учете могут находиться и женщины, если они учились или работают медиками.

Первый статус на воинском учете гражданин получает после первого принятия на учет. Это статус "призывник".

После достижения 25-летия призывник меняет свой статус. Он становится военнообязанным и может быть мобилизован в ряды ВСУ.

ТЦК не изменил статус: надо направлять заявление

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что, несмотря на достижение 25-летнего возраста, в ТЦК не изменили ему статус на "военнообязанный". Это, в частности, не позволяет гражданину оформить отсрочку или быть забронированным на работе, потому что призывники не имеют такого права.

Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации. Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "Вас должны автоматически взять на воинский учет военнообязанных в течение 1 месяца после достижения 25-летия".

Дерий добавил, что если через месяц ТЦК не изменит категорию учета, тостоит отправить в ТЦК заказное письмо, в котором должно быть заявление с требованием изменить сведения в реестре "Оберіг". Юрист подчеркнул: "Аргументируйте это тем, что в соответствии с пунктом 79 постановления КМУ №1487 РТЦК организуют внесение информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в тридцатидневный срок после достижения призывниками 25-летнего возраста без их вызова в ТЦК".

По достижении 25-летнего возраста гражданин из призывника превратится в военнообязанного. Этот процесс может пройти автоматически, но в некоторых случаях гражданину придется посетить территориальный центр комплектования.

Призывникам, которым исполнилось 25 лет, больше не нужно посещать территориальный центр комплектования. Во-первых, бумажные военно-учетные документы больше не выдаются, все происходит в мобильном приложении "Резерв+". Во-вторых, процесс изменения статуса "призывник" на "военнообязанный" происходит автоматически.