Виключення з військового обліку ТЦК- причина

ТЦК не виключив з обліку — причина
Територіальний центр комплектування має виключити з військового обліку громадянина, який був визнаний на ВЛК непридатним до військової служби. Юристи пояснили, чому процес виключення може не відбутися, і розповіли, куди у такому випадку звертатися.
Чому не відбулося виключення з обліку
Якщо громадянин за результатами військово-лікарської комісії при ТЦК був визнаний непридатним до військової служби, його мають виключити з військового обліку.
До юристів звернувся громадянин, який пройшов ВЛК і отримав відповідний висновок ще у середині грудня 2024 року, але його статус у "Резерв+" досі не змінився.
Чоловік поцікавився, у чому причина, що його не визнають "виключеним з військового обліку".
"Скоріш за все, Ваші документи ще не повернуті зі штатної ВЛК, тобто вони не затверджені", — наголосив у коментарі адвокат В’ячеслав Кирда.
Куди звертатися непридатному до служби громадянину
Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив припущення колеги і наголосив на важливості цього кроку.
"Вас не виключать з обліку, допоки штатна ВЛК не затвердить свідоцтво про хворобу", — зазначив Айвазян.
Адвокат пояснив, що громадянину треба робити у такій ситуації.
"З урахуванням того, що з дати проведення Вам ВЛК вже минуло більше року, необхідно звернутися до штатної ВЛК та дізнатись на якому етапі знаходиться розгляд Вашої справи", — резюмував Юрій Айвазян.
