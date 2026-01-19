Відео
Головна ТЦК ТЦК не виключив з обліку — причина

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 00:30
Виключення з військового обліку ТЦК- причина
Співробітники територіального центру комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

Територіальний центр комплектування має виключити з військового обліку громадянина, який був визнаний на ВЛК непридатним до військової служби. Юристи пояснили, чому процес виключення може не відбутися, і розповіли, куди у такому випадку звертатися.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Чому не відбулося виключення з обліку

Якщо громадянин за результатами військово-лікарської комісії при ТЦК був визнаний непридатним до військової служби, його мають виключити з військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який пройшов ВЛК і отримав відповідний висновок ще у середині грудня 2024 року, але його статус у "Резерв+" досі не змінився.

Чоловік поцікавився, у чому причина, що його не визнають "виключеним з військового обліку".

"Скоріш за все, Ваші документи ще не повернуті зі штатної ВЛК, тобто вони не затверджені", — наголосив у коментарі адвокат В’ячеслав Кирда.

Куди звертатися непридатному до служби громадянину

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив припущення колеги і наголосив на важливості цього кроку.

"Вас не виключать з обліку, допоки штатна ВЛК не затвердить свідоцтво про хворобу", — зазначив Айвазян.

Адвокат пояснив, що громадянину треба робити у такій ситуації.

"З урахуванням того, що з дати проведення Вам ВЛК вже минуло більше року, необхідно звернутися до штатної ВЛК та дізнатись на якому етапі знаходиться розгляд Вашої справи", — резюмував Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у чому різниця між зняттям і виключенням з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, як скасувати повернення виключеного за станом здоров’я на військовий облік.

військовий облік ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
