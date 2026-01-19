Видео
ТЦК не исключил с учета — причина

Дата публикации 19 января 2026 00:30
Исключение с воинского учета ТЦК- причина
Сотрудники территориального центра комплектования. Фото: Винницкий ТЦК

Территориальный центр комплектования должен исключить с воинского учета гражданина, который был признан на ВВК непригодным к военной службе. Юристы объяснили, почему процесс исключения может не состояться, и рассказали, куда в таком случае обращаться.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Почему не произошло исключение с учета

Если гражданин по результатам военно-врачебной комиссии при ТЦК был признан непригодным к военной службе, его должны исключить с воинского учета.

К юристам обратился гражданин, который прошел ВВК и получил соответствующее заключение еще в середине декабря 2024 года, но его статус в "Резерв+" до сих пор не изменился.

Мужчина поинтересовался, в чем причина, что его не признают "исключенным из воинского учета".

"Скорее всего, Ваши документы еще не возвращены со штатной ВВК, то есть они не утверждены", — отметил в комментарии адвокат Вячеслав Кирда.

Куда обращаться непригодному к службе гражданину

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил предположение коллеги и отметил важность этого шага.

"Вас не исключат с учета, пока штатная ВВК не утвердит свидетельство о болезни", — отметил Айвазян.

Адвокат объяснил, что гражданину надо делать в такой ситуации.

"С учетом того, что с даты проведения Вам ВВК уже прошло больше года, необходимо обратиться в штатную ВВК и узнать на каком этапе находится рассмотрение Вашего дела", — резюмировал Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, в чем разница между снятием и исключением с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, как отменить возвращение исключенного по состоянию здоровья на воинский учет.

военный учет ВВК ТЦК и СП военнообязанные военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
