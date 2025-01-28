ТЦК не видає призовнику військово-обліковий документ — що робити

Призовники з приписним посвідченням. Фото: Житомирський ТЦК

Приписне посвідчення, як і інший військово-обліковий документ на бланку територіальний центр комплектування має видати протягом п’яти календарних днів. Якщо ж цей процес затягнувся, то громадянину варто подати скаргу до обласного ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Частина українських громадян, які тільки стають на військовий облік, зіткнулася з тим, що у територіальному центрі комплектування їм не поспішають видавати перший військово-обліковий документ — приписне посвідчення.

Юристи пояснили, що громадянину робити у такій ситуації.

"Звертайтесь до обласного ТЦК та до МОУ зі скаргою", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Скільки часу закон відводить ТЦК для видачі документа

Юрист назвав формальний термін видачі приписного посвідчення, визначений законом.

"ВОД на бланку повинні видати упродовж п’яти календарних днів", — запевнив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке приписне посвідчення та хто з українців повинен негайно його отримати.

Додамо, ми повідомляли про те, яке покарання передбачене за протерміноване приписне посвідчення.