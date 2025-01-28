ТЦК не видає призовнику військово-обліковий документ — що робити

ТЦК не видає приписне — куди звертатись
Приписне посвідчення, як і інший військово-обліковий документ на бланку територіальний центр комплектування має видати протягом п’яти календарних днів. Якщо ж цей процес затягнувся, то громадянину варто подати скаргу до обласного ТЦК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Не видають приписне — куди писати скаргу
Частина українських громадян, які тільки стають на військовий облік, зіткнулася з тим, що у територіальному центрі комплектування їм не поспішають видавати перший військово-обліковий документ — приписне посвідчення.
Юристи пояснили, що громадянину робити у такій ситуації.
"Звертайтесь до обласного ТЦК та до МОУ зі скаргою", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.
Скільки часу закон відводить ТЦК для видачі документа
Юрист назвав формальний термін видачі приписного посвідчення, визначений законом.
"ВОД на бланку повинні видати упродовж п’яти календарних днів", — запевнив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке приписне посвідчення та хто з українців повинен негайно його отримати.
Додамо, ми повідомляли про те, яке покарання передбачене за протерміноване приписне посвідчення.
Читайте Новини.LIVE!