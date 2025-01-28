ТЦК не выдает призывнику военно-учетный документ — что делать

Призывники с приписным удостоверением. Фото: Житомирский ТЦК

Приписное удостоверение, как и другой военно-учетный документ на бланке территориальный центр комплектования должен выдать в течение пяти календарных дней. Если же этот процесс затянулся, то гражданину стоит подать жалобу в областной ТЦК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Часть украинских граждан, которые только становятся на воинский учет, столкнулась с тем, что в территориальном центре комплектования им не спешат выдавать первый военно-учетный документ — приписное удостоверение.

Юристы объяснили, что гражданину делать в такой ситуации.

"Обращайтесь в областной ТЦК и в МОУ с жалобой", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Сколько времени закон отводит ТЦК для выдачи документа

Юрист назвал формальный срок выдачи приписного удостоверения, определенный законом.

"ВУД на бланке должны выдать в течение пяти календарных дней", — заверил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое приписное удостоверение и кто из украинцев должен немедленно его получить.

Далее, мы сообщали о том, какое наказание предусмотрено за просроченное приписное удостоверение.