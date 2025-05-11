Довідка про військовий облік замість ВОД — чому ТЦК не приймає документ

Заповнення документів. Фото ілюстративне: Житомирський ТЦК та СП

В Україні іноді трапляються випадки, коли чоловіки, які не мають військового квитка чи військово-облікового документа, намагаються пред’явити ТЦК та СП альтернативну "довідку". Часто її помилково вважають офіційною, однак на практиці жоден територіальний центр її не приймає.

Юрист Юрій Айвазян пояснив, чому така довідка не дійсна і які документи вважаються офіційними згідно з чинним законодавством.

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Які військово-облікові документи вважаються законними

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 559 від 16 травня 2024 року, в Україні затверджено Порядок оформлення, створення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Відповідно до цього документа, офіційний військово-обліковий документ (скорочено ВОД) може бути лише двох типів: електронний — через "Дію" або кабінет призовника, і паперовий — на бланку встановленої форми.

Жодна "довідка" чи інший документ, виданий поза цими механізмами, не є дійсною формою військово-облікового документа і не приймається жодним ТЦК. Такі довідки не мають юридичної сили, бо не містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, а також не мають затвердженої форми, підпису відповідальної посадової особи і гербової печатки.

У постанові зазначено, що кожна особа може мати лише один офіційний ВОД, виданий або в електронній, або в паперовій формі, й тільки ТЦК або відповідні органи СБУ чи розвідувальних структур мають право його створювати, друкувати та видавати.

Отже, якщо у вас є так звана "довідка замість військового квитка", вона не відповідає вимогам Постанови № 559 і не є дійсною. Єдиний спосіб отримати офіційний ВОД — подати документи особисто або через електронні системи до уповноважених органів.

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