Справка о воинском учете вместо ВОД — почему ТЦК не принимает документ

Заполнение документов. Фото иллюстративное: Житомирский ТЦК и СП

В Украине иногда бывают случаи, когда мужчины, не имеющие военного билета или военно-учетного документа, пытаются предъявить ТЦК и СП альтернативную "справку". Часто ее ошибочно считают официальной, однако на практике ни один территориальный центр ее не принимает.

Юрист Юрий Айвазян объяснил, почему такая справка не действительна и какие документы считаются официальными согласно действующему законодательству.

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Какие военно-учетные документы считаются законными

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 559 от 16 мая 2024 года, в Украине утвержден Порядок оформления, создания и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов

Согласно этому документу, официальный военно-учетный документ (сокращенно ВОД) может быть только двух типов: электронный — через "Дію" или кабинет призывника, и бумажный - на бланке установленной формы.

Ни одна "справка" или другой документ, выданный вне этих механизмов, не является действительной формой военно-учетного документа и не принимается ни одним ТЦК. Такие справки не имеют юридической силы, потому что не содержатся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, а также не имеют утвержденной формы, подписи ответственного должностного лица и гербовой печати.

В постановлении указано, что каждое лицо может иметь только один официальный ВОД, выданный либо в электронной, либо в бумажной форме, и только ТЦК или соответствующие органы СБУ или разведывательных структур имеют право его создавать, печатать и выдавать.

Следовательно, если у вас есть так называемая "справка вместо военного билета", она не соответствует требованиям Постановления № 559 и не является действительной. Единственный способ получить официальный ВОД — подать документы лично или через электронные системы в уполномоченные органы.

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