Роздрукований еВОД — що робити, якщо ТЦК не приймає

Електронний військово-обліковий документ в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Територіальний центр комплектування має приймати документи на відстрочку з електронним ВОД. Роздруківка з "Резерв+" має таку саму законну силу, як і звичайний паперовий військовий квиток.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

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Неправомірні дії ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який, працюючи у школі, планує оформити відстрочку. Він зазначив, що у територіальному центрі комплектування не приймають його електронний військово-обліковий документ — роздруківку з "Резерв+".

"ТЦК діє неправомірно, не приймаючи документ з "Резерв+", — запевнив у відповіді адвокат В’ячеслав Кирда.

Як правильно надати документи до ТЦК

Юрист пояснив, що працівнику школи варто зробити у такій ситуації, аби уникнути подальших проблем.

"Рекомендую вам направити документи до ТЦК поштою", — зазначив В’ячеслав Кирда.

Електронний військово-обліковий документ, згідно зі змінами у законодавстві, є рівноцінним звичайному паперовому документу і використовується без жодних обмежень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи беруть на роботу під час війни з електронним військовим квитком.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливе бронювання з електронним військово-обліковим документом.