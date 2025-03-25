Распечатанный еВУД — что делать, если ТЦК не принимает

Электронный военно-учетный документ в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Территориальный центр комплектования должен принимать документы на отсрочку с электронным ВОД. Распечатка с "Резерв+" имеет такую же законную силу, как и обычный бумажный военный билет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Читайте также:

Неправомерные действия ТЦК

К юристам обратился гражданин, который, работая в школе, планирует оформить отсрочку. Он отметил, что в территориальном центре комплектования не принимают его электронный военно-учетный документ — распечатку с "Резерв+".

"ТЦК действует неправомерно, не принимая документ из "Резерв+", — заверил в ответе адвокат Вячеслав Кирда.

Как правильно предоставить документы в ТЦК

Юрист объяснил, что работнику школы стоит сделать в такой ситуации, чтобы избежать дальнейших проблем.

"Рекомендую вам направить документы в ТЦК по почте", — отметил Вячеслав Кирда.

Электронный военно-учетный документ, согласно изменениям в законодательстве, является равноценным обычному бумажному документу и используется без ограничений.

Напомним, мы ранее писали о том, берут ли на работу во время войны с электронным военным билетом.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли бронирование с электронным военно-учетным документом.