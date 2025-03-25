Распечатанный еВУД — что делать, если ТЦК не принимает

ТЦК не принимает еВУД — законны ли такие действия
Территориальный центр комплектования должен принимать документы на отсрочку с электронным ВОД. Распечатка с "Резерв+" имеет такую же законную силу, как и обычный бумажный военный билет.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.
Неправомерные действия ТЦК
К юристам обратился гражданин, который, работая в школе, планирует оформить отсрочку. Он отметил, что в территориальном центре комплектования не принимают его электронный военно-учетный документ — распечатку с "Резерв+".
"ТЦК действует неправомерно, не принимая документ из "Резерв+", — заверил в ответе адвокат Вячеслав Кирда.
Как правильно предоставить документы в ТЦК
Юрист объяснил, что работнику школы стоит сделать в такой ситуации, чтобы избежать дальнейших проблем.
"Рекомендую вам направить документы в ТЦК по почте", — отметил Вячеслав Кирда.
Электронный военно-учетный документ, согласно изменениям в законодательстве, является равноценным обычному бумажному документу и используется без ограничений.
Напомним, мы ранее писали о том, берут ли на работу во время войны с электронным военным билетом.
Добавим, мы сообщали о том, возможно ли бронирование с электронным военно-учетным документом.
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