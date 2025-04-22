Відстрочка в ТЦК — комісія не приймає довідку МСЕК, що робити

Працівник ТЦК оформлює документи. Фото: "АрміяInform"

Після ліквідації системи МСЕК територіальні центри комплектування можуть не приймати документи цих комісій під час розгляду заяв на відстрочку від мобілізації. У такому випадку юристи радять не витрачати час на полеміку із працівниками ТЦК, а звертатися до відповідних структур.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Документи МСЕК як підтвердження права на відстрочку

Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації, військовозобов’язаний громадянин має надати до територіального центру комплектування документи, які підтверджують право цієї особи на відстрочку.

Серед таких документів раніше був і висновок МСЕК, медико-соціальної експертної комісії.

Але нещодавно структура МСЕК була ліквідована внаслідок реформи. Тож, як пояснив громадянин, який звернувся до юристів, у ТЦК не приймають його довідку МСЕК, яка підтверджує право на відстрочку.

Куди звертатися, якщо у ТЦК не приймають довідку із МСЕК

Адвокат Юрій Айвазян заявив, що громадянин у такій ситуації має лише один законний вихід.

"Єдине, що Ви можете зробити у цьому випадку — це звернутись до адміністративного суду та оскаржити відмову у наданні відстрочки", — пояснив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що військовозобов’язаний громадянин, який в результаті рішення МСЕК отримав групу інвалідності, має повідомити про це в територіальний центр комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна оформити відстрочку від мобілізації без довідки МСЕК.