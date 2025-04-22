Отсрочка в ТЦК - комиссия не принимает справку МСЭК, что делать

Работник ТЦК оформляет документы. Фото: "АрміяInform"

После ликвидации системы МСЭК территориальные центры комплектования могут не принимать документы этих комиссий при рассмотрении заявлений на отсрочку от мобилизации. В таком случае юристы советуют не тратить время на полемику с работниками ТЦК, а обращаться в соответствующие структуры.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Для того, чтобы оформить отсрочку от мобилизации, военнообязанный гражданин должен предоставить в территориальный центр комплектования документы, подтверждающие право этого лица на отсрочку.

Среди таких документов ранее было и заключение МСЭК, медико-социальной экспертной комиссии.

Но недавно структура МСЭК была ликвидирована в результате реформы. Поэтому, как пояснил гражданин, который обратился к юристам, в ТЦК не принимают его справку МСЭК, которая подтверждает право на отсрочку.

Куда обращаться, если в ТЦК не принимают справку из МСЭК

Адвокат Юрий Айвазян заявил, что гражданин в такой ситуации имеет только один законный выход.

"Единственное, что Вы можете сделать в этом случае — это обратиться в административный суд и обжаловать отказ в предоставлении отсрочки", — пояснил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что военнообязанный гражданин, который в результате решения МСЭК получил группу инвалидности, должен сообщить об этом в территориальный центр комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли оформить отсрочку от мобилизации без справки МСЭК.