Отсрочка в ТЦК - комиссия не принимает справку МСЭК, что делать

ТЦК не принимает справку МСЭК — как оформить отсрочку
После ликвидации системы МСЭК территориальные центры комплектования могут не принимать документы этих комиссий при рассмотрении заявлений на отсрочку от мобилизации. В таком случае юристы советуют не тратить время на полемику с работниками ТЦК, а обращаться в соответствующие структуры.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Документы МСЭК как подтверждение права на отсрочку
Для того, чтобы оформить отсрочку от мобилизации, военнообязанный гражданин должен предоставить в территориальный центр комплектования документы, подтверждающие право этого лица на отсрочку.
Среди таких документов ранее было и заключение МСЭК, медико-социальной экспертной комиссии.
Но недавно структура МСЭК была ликвидирована в результате реформы. Поэтому, как пояснил гражданин, который обратился к юристам, в ТЦК не принимают его справку МСЭК, которая подтверждает право на отсрочку.
Куда обращаться, если в ТЦК не принимают справку из МСЭК
Адвокат Юрий Айвазян заявил, что гражданин в такой ситуации имеет только один законный выход.
"Единственное, что Вы можете сделать в этом случае — это обратиться в административный суд и обжаловать отказ в предоставлении отсрочки", — пояснил юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, что военнообязанный гражданин, который в результате решения МСЭК получил группу инвалидности, должен сообщить об этом в территориальный центр комплектования.
Добавим, мы сообщали о том, можно ли оформить отсрочку от мобилизации без справки МСЭК.
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