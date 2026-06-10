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Головна ТЦК ТЦК може перевірити фактичне місце проживання: що потрібно знати

ТЦК може перевірити фактичне місце проживання: що потрібно знати

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 23:27
ТЦК може перевірити фактичне місце проживання: що потрібно знати
Громадяни в ТЦК. Фото: korosten.today

Територіальний центр комплектування має право на уточнення військово-облікових даних громадян. Для цього військовозобов’язаним особам можуть надсилати повістки. Також ТЦК може перевірити проживання громадянина за фактичним, а не формальним місцем реєстрації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Вимоги військового обліку

На військовому обліку в Україні мають перебувати усі чоловіки віком від 17 років. Військовий облік для громадян України закінчується в 60-річному віці.

Перебуваючи на військовому обліку, громадянин повинен виконувати усі приписи відповідного закону. Зокрема, надавати усі потрібні територіальному центру комплектування особисті дані.

Перш за все, це дані, за якими можна знайти громадянина чи зв’язатися з ним. Тобто адресу проживання, номер мобільного телефону чи електронну пошту.

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Інформація про місце проживання для ТЦК

Для уточнення військово-облікових даних ТЦК має право надіслати військовозобов’язаному громадянину повістку. За повісткою той зобов’язани й з’явитися у центр комплектування, навіть якщо має відстрочку чи бронювання.

До юристів звернувся громадянин, якого викликали у ТЦК для звірки особистих даних. Він поцікавився, чи важливо у цій ситуації те, що він живе не за місцем державної реєстрації.

Адвокат Павло Гретченко, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Під час звірки ТЦК може перевірити місце вашого фактичного проживання. Обов’язково вказуйте достовірні дані".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, на що варто звернути увагу під час перевірки документів працівниками ТЦК.

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Під час цих процесів працівники ТЦК та СП, а також поліція мають право перевіряти у військовозобов'язаних громадян військово-облікові документи й здійснювати оповіщення, вручення повісток. 

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як має відбуватися перевірка українців працівниками ТЦК.

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період уповноважені працівники ТЦК та СП можуть здійснювати перевірку документів військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Та доволі часто між цивільними громадянами та представниками територіальних центрів виникають конфлікти. 

персональні дані ТЦК та СП місце проживання
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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