ТЦК может проверить фактическое место жительства: что нужно знать

Граждане в ТЦК. Фото: korosten.today

Территориальный центр комплектования имеет право уточнять военно-учетные данные граждан. Для этого военнообязанным лицам могут направлять повестки. Также ТЦК может проверить проживание гражданина по фактическому, а не формальному месту регистрации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Требования военного учета

На военном учете в Украине должны состоять все мужчины в возрасте от 17 лет. Военный учет для граждан Украины заканчивается в 60-летнем возрасте.

Находясь на воинском учете, гражданин должен выполнять все предписания соответствующего закона. В частности, предоставлять все необходимые территориальному центру комплектования личные данные.

Прежде всего, это данные, по которым можно найти гражданина или связаться с ним. То есть адрес проживания, номер мобильного телефона или электронную почту.

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Информация о месте проживания для ТЦК

Для уточнения военно-учетных данных ТЦК имеет право направить военнообязанному гражданину повестку. По повестке он обязан явиться в центр комплектования, даже если имеет отсрочку или бронирование.

К юристам обратился гражданин, которого вызвали в ТЦК для сверки личных данных. Он поинтересовался, важно ли в этой ситуации то, что он живет не по месту государственной регистрации.

Адвокат Павел Гретченко, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: "Во время сверки ТЦК может проверить место вашего фактического проживания. Обязательно указывайте достоверные данные".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, на что стоит обратить внимание во время проверки документов сотрудниками ТЦК.

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Во время этих процессов сотрудники ТЦК и СП, а также полиция имеют право проверять у военнообязанных граждан военно-учетные документы и осуществлять оповещение, вручение повесток.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, как должна проходить проверка украинцев сотрудниками ТЦК.

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период уполномоченные сотрудники ТЦК и СП могут осуществлять проверку документов военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако довольно часто между гражданскими лицами и представителями территориальных центров возникают конфликты.