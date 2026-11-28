Військовослужбовець з книгою. Фото ілюстративне: facebook.com/dniprootcksp

Полтавський окружний адміністративний суд 19 листопада зобов'язав військову частину звільнити чоловіка зі служби. Під час розгляду справи з'ясувалося, що лікарка військово-лікарської комісії (ВЛК) збільшила показник його зросту в медичній картці на чотири сантиметри, що дозволило визнати його придатним до служби.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Як на Полтавщині мобілізували чоловіка

На початку квітня 2026 року чоловік пройшов медичний огляд на базі 4-ї міської клінічної лікарні Полтави. У його медичній картці показник зросту від руки виправили зі 146 до 150 см.

15 квітня ТЦК видав наказ про мобілізацію чоловіка. Наступного дня його зарахували до особового складу військової частини та призначили водієм-сапером.

За словами представника чоловіка, на базову загальновійськову підготовку його направили лише 12 травня.

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Що з'ясував суд щодо дій ВЛК

Під час розгляду справи суд дослідив військовий квиток чоловіка, виданий ще у 1993 році. У документі був зазначений зріст 147 см.

Голова ВЛК повідомила, що виправлення до медичної картки внесла лікарка-терапевт, яка вже звільнилася. Пояснити причини зміни показника ніхто з медиків не зміг.

Водночас 12-та регіональна ВЛК підтвердила фактичний зріст чоловіка після розгляду його скарги. Відповідачі цього не заперечували.

Суд встановив, що до медичної документації внесли завідомо неправдиві відомості.

З яким зростом не можуть мобілізувати

Суд послався на статтю 82 Розкладу хвороб, затвердженого наказом Міністерства оборони України №402. Однією з умов придатності до військової служби є маса тіла не менше 45 кг.

"Особа, яка є на зріст меншою за 150 см, ні при яких обставинах не може бути визнана придатною до військової служби, тільки тимчасово непридатною або непридатною взагалі", — наголосив суд.

Чому суд не скасував наказ про мобілізацію

Представники військових частин заперечували проти позову. Вони пояснили, що командування не визначає придатність людини до служби, а керується висновками ВЛК.

Суд не скасував наказ ТЦК про мобілізацію, оскільки чоловік уже набув статусу військовослужбовця. Натомість суд визнав протиправною та скасував постанову ВЛК.

Військова частина має видати наказ про звільнення чоловіка зі служби та виключити його зі списків особового складу.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що суд визнав незаконним внесення даних про розшук військовозобов'язаного до реєстру "Оберіг". Проте чоловікові не вдалося домогтися скасування висновку ВЛК та наказу про мобілізацію.

Також ми інформували про те, що житель Полтавщини надав неправдиву інформацію про інвалідність матері, щоб отримати відстрочку. Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому іспитовий строк.