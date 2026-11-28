Военнослужащий с книгой. Иллюстративное фото: facebook.com/dniprootcksp

19 ноября Полтавский окружной административный суд обязал воинскую часть уволить мужчину со службы. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что врач военно-врачебной комиссии (ВВК) увеличила показатель его роста в медицинской карте на четыре сантиметра, что позволило признать его годным к службе.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Как в Полтавской области мобилизовали мужчину

В начале апреля 2026 года мужчина прошел медицинское обследование на базе 4-й городской клинической больницы Полтавы. В его медицинской карте показатель роста от руки исправили со 146 до 150 см.

15 апреля ТЦК издал приказ о мобилизации мужчины. На следующий день его зачислили в личный состав воинской части и назначили водителем-сапером.

По словам представителя мужчины, на базовую общевойсковую подготовку его направили только 12 мая.

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Мужчина обратился в суд, чтобы обжаловать постановление ВВК и приказ о мобилизации.

Что выяснил суд в отношении действий ВВК

В ходе рассмотрения дела суд изучил военный билет мужчины, выданный еще в 1993 году. В документе был указан рост 147 см.

Председатель ВВК сообщила, что исправления в медицинскую карту внесла врач-терапевт, которая уже уволилась. Объяснить причины изменения показателя никто из медиков не смог.

В то же время 12-я региональная ВВК подтвердила фактический рост мужчины после рассмотрения его жалобы. Ответчики этого не оспаривали.

Суд установил, что в медицинскую документацию были внесены заведомо ложные сведения.

С каким ростом не могут мобилизовать

Суд сослался на статью 82 Расписания болезней, утвержденного приказом Министерства обороны Украины № 402. Одним из условий годности к военной службе является масса тела не менее 45 кг.

"Лицо, рост которого меньше 150 см, ни при каких обстоятельствах не может быть признано годным к военной службе, а только временно негодным или негодным вообще", — подчеркнул суд.

Почему суд не отменил приказ о мобилизации

Представители воинских частей возражали против иска. Они пояснили, что командование не определяет годность человека к службе, а руководствуется заключениями ВВК.

Суд не отменил приказ ТЦК о мобилизации, поскольку мужчина уже приобрел статус военнослужащего. Зато суд признал противоправным и отменил постановление ВВК.

Воинская часть должна издать приказ об увольнении мужчины со службы и исключить его из списков личного состава.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что суд признал незаконным внесение данных о розыске военнообязанного в реестр "Оберіг". Однако мужчине не удалось добиться отмены заключения ВВК и приказа о мобилизации.

Также мы сообщали о том, что житель Полтавской области предоставил ложную информацию об инвалидности матери, чтобы получить отсрочку. Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему испытательный срок.