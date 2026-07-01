Лубінець висловився про скандальну мобілізацію батька-одинака в Кривому Розі

Омбудсмен України Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив звільнення з армії мобілізованого у Кривому Розі батька-одинака, який сам виховує п'ятирічну доньку після виїзду матері за кордон. За словами омбудсмена, ТЦК та СП двічі неправомірно відмовляв чоловіку в оформленні відстрочки, попри наявність судового рішення про проживання дитини з ним.

Про це Дмитро Лубінець заявив на пресконференції, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Лубінець заявив про регулярні порушення з боку ТЦК під час оформлення відстрочки

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зробив офіційну заяву щодо резонансного інциденту з призовом мешканця Кривого Рогу, який самостійно виховує малолітню доньку. Омбудсмен повідомив, що чоловіка вже відпустили з лав ЗСУ, і станом на ранок він перебуває вдома разом із дитиною.

"Хочу сьогодні офіційно проінформувати. Він сьогодні зранку був відпущений. Станом на зараз він разом зі своєю донечкою. Ми проаналізували вчора зразу всі юридичні документи. На мій погляд, його права були порушені", — зазначив посадовець.

Під час перевірки матеріалів справи представники Офісу омбудсмена з'ясували, що військовозобов'язаний двічі безрезультатно намагався отримати легальне звільнення від призову. Чоловік надавав військкомату чинне судове рішення, яке чітко закріплювало проживання п'ятирічної дівчинки разом із ним.

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Крім того, призовник зібрав пакет документів про те, що мати дитини виїхала з України у 2023 році та повністю припинила будь-яке спілкування з родиною. Попри фактичну відсутність матері в країні, комісія ТЦК двічі відхилила прохання про відстрочку, через що юридично вона не була зафіксована, тому батька-одинака відправили на службу.

Дмитро Лубінець підкреслив, що такі дії представників військкомату є грубим порушенням інтересів малолітньої дитини. Омбудсмен окремо звернув увагу на системність подібних проблем в органах військового управління, де працівники ТЦК, на його думку, свідомо шукають формальні зачіпки для відмов.

"І виключно через суспільний резонанс нам вдалося по перше поновити право, в першу чергу, навіть не його особисто, а право дитини, яка в 5-річному віці точно заслуговує на те, щоб проживати зі своїм батьком в Україні. В другу чергу, ми вчергове робимо аналіз, що, на мій погляд, працівники ТЦК і СП дуже часто по юридичним підставам намагаються зробити все, щоб навіть не надати законну відстрочку від мобілізації. Я надарма згадав рішення суду. Там чітко було визнано, де дитина проживає, скільки вона проживає. І з моєї точки зору автоматично батько є повне право на оформлення відсрочки, чого не було зроблено саме через відмову працівників ТЦК і СП", — підсумував уповноважений.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, після суспільного розголосу історії з мобілізацією 34-річного жителя Кривого Рогу, який сам виховує п'ятирічну доньку, чоловік повідомив, що вже повернувся додому. У відеозверненні, записаному разом із дитиною, він подякував усім, хто підтримав його, а також заявив про намір домагатися правової оцінки дій територіального центру комплектування.

Також Звягельський міськрайонний суд Житомирської області розглянув справу щодо військовослужбовця, який застосував силу до поліцейського на території ТЦК Інцидент стався після того, як правоохоронці доставили до ТЦК його сина, оголошеного в розшук через порушення правил військового обліку. За результатами розгляду справи суд визнав військового винним.