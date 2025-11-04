Відстрочка чоловіка з дитиною, яка має інвалідність - де оформити відстрочку ТЦК чи ЦНАП

Центр надання адміністративних послуг. Фото: veteran.com.ua

Відстрочка від мобілізації з причини наявності інвалідності у дитини може бути оформлена без візиту до територіального центру комплектування. Таку відстрочку можна оформити у центрі надання адміністративних послуг.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Коли відстрочку можна оформити у ЦНАПі

До юристів звернувся громадянин, який має на роботі бронювання від мобілізації.

Чоловік наголосив, що він вирішив оформити відстрочку на підставі того, що у його доньки є документально зафіксована інвалідність.

Громадянин поцікавився, чи може він зробити це через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), чи потрібно звертатися тільки до ТЦК.

"Ви можете подати документи на відстрочку через ЦНАП. Жодних обмежень у Вашому випадку не існує", — підкреслив у відповіді цьому чоловіку адвокат Юрій Айвазян.

Яка проблема чекає на громадянина

Юрист також наголосив на тому, що у такій ситуації у громадянина може виникнути серйозна проблема.

"Єдиний неприємний момент, який може мати місце, — це відмова комісії у наданні відстрочки на підставі того, що у Вас вже є оформлена відстрочка, й остання не анульована роботодавцем", — підкреслив Айвазян.

Адвокат зазначив, що для початку громадянину мають анулювати бронювання від мобілізації — і тільки після цього він зможе оформити відстрочку з причини наявності інвалідності у доньки.

