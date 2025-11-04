Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК ТЦК чи ЦНАП — де оформити відстрочку при дитині з інвалідністю

ТЦК чи ЦНАП — де оформити відстрочку при дитині з інвалідністю

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 06:30
Оновлено: 07:01
Відстрочка чоловіка з дитиною, яка має інвалідність - де оформити відстрочку ТЦК чи ЦНАП
Центр надання адміністративних послуг. Фото: veteran.com.ua

Відстрочка від мобілізації з причини наявності інвалідності у дитини може бути оформлена без візиту до територіального центру комплектування. Таку відстрочку можна оформити у центрі надання адміністративних послуг.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Коли відстрочку можна оформити у ЦНАПі

До юристів звернувся громадянин, який має на роботі бронювання від мобілізації.

Чоловік наголосив, що він вирішив оформити відстрочку на підставі того, що у його доньки є документально зафіксована інвалідність.

Громадянин поцікавився, чи може він зробити це через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), чи потрібно звертатися тільки до ТЦК.

"Ви можете подати документи на відстрочку через ЦНАП. Жодних обмежень у Вашому випадку не існує", — підкреслив у відповіді цьому чоловіку адвокат Юрій Айвазян.

Яка проблема чекає на громадянина

Юрист також наголосив на тому, що у такій ситуації у громадянина може виникнути серйозна проблема.

"Єдиний неприємний момент, який може мати місце, — це відмова комісії у наданні відстрочки на підставі того, що у Вас вже є оформлена відстрочка, й остання не анульована роботодавцем", — підкреслив Айвазян.

Адвокат зазначив, що для початку громадянину мають анулювати бронювання від мобілізації — і тільки після цього він зможе оформити відстрочку з причини наявності інвалідності у доньки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є достатньою підставою для відстрочки інвалідність батьків.

Додамо, ми повідомляли про те, коли інвалідність дружини звільняє чоловіка від призову.

ЦНАП мобілізація відстрочка батьки особа з інвалідністю
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації