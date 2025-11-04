Отсрочка мужчины с ребенком, у которого инвалидность - где оформить отсрочку ТЦК или ЦПАУ

ТЦК или ЦПАУ — где оформить отсрочку при ребенке с инвалидностью
Отсрочка от мобилизации по причине наличия инвалидности у ребенка может быть оформлена без визита в территориальный центр комплектования. Такую отсрочку можно оформить в центре предоставления административных услуг.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Когда отсрочку можно оформить в ЦПАУ
К юристам обратился гражданин, который имеет на работе бронирование от мобилизации.
Мужчина отметил, что он решил оформить отсрочку на основании того, что у его дочери есть документально зафиксированная инвалидность.
Гражданин поинтересовался, может ли он сделать это через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), или нужно обращаться только в ТЦК.
"Вы можете подать документы на отсрочку через ЦПАУ. Никаких ограничений в Вашем случае не существует", — подчеркнул в ответе этому мужчине адвокат Юрий Айвазян.
Какая проблема ждет гражданина
Юрист также отметил, что в такой ситуации у гражданина может возникнуть серьезная проблема.
"Единственный неприятный момент, который может иметь место — это отказ комиссии в предоставлении отсрочки на основании того, что у Вас уже есть оформленная отсрочка, и последняя не аннулирована работодателем", — подчеркнул Айвазян.
Адвокат отметил, что для начала гражданину должны аннулировать бронирование от мобилизации — и только после этого он сможет оформить отсрочку по причине наличия инвалидности у дочери.
