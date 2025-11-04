Отсрочка мужчины с ребенком, у которого инвалидность - где оформить отсрочку ТЦК или ЦПАУ

Центр предоставления административных услуг. Фото: veteran.com.ua

Отсрочка от мобилизации по причине наличия инвалидности у ребенка может быть оформлена без визита в территориальный центр комплектования. Такую отсрочку можно оформить в центре предоставления административных услуг.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Когда отсрочку можно оформить в ЦПАУ

К юристам обратился гражданин, который имеет на работе бронирование от мобилизации.

Мужчина отметил, что он решил оформить отсрочку на основании того, что у его дочери есть документально зафиксированная инвалидность.

Гражданин поинтересовался, может ли он сделать это через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), или нужно обращаться только в ТЦК.

"Вы можете подать документы на отсрочку через ЦПАУ. Никаких ограничений в Вашем случае не существует", — подчеркнул в ответе этому мужчине адвокат Юрий Айвазян.

Какая проблема ждет гражданина

Юрист также отметил, что в такой ситуации у гражданина может возникнуть серьезная проблема.

"Единственный неприятный момент, который может иметь место — это отказ комиссии в предоставлении отсрочки на основании того, что у Вас уже есть оформленная отсрочка, и последняя не аннулирована работодателем", — подчеркнул Айвазян.

Адвокат отметил, что для начала гражданину должны аннулировать бронирование от мобилизации — и только после этого он сможет оформить отсрочку по причине наличия инвалидности у дочери.

Напомним, мы ранее писали о том, является ли достаточным основанием для отсрочки инвалидность родителей.

Добавим, мы сообщали о том, когда инвалидность жены освобождает мужа от призыва.