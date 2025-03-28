Стартує проєкт із залучення цивільних до роботи в ТЦК — деталі

Представники ТЦК інформують військовозобов'язаного. Фото: УНІАН

В Україні розпочинається експериментальний проєкт — він передбачає участь цивільних психологів, юристів і волонтерів у роботі ТЦК та військових навчальних центрів. Мета проєкту — підтримати мобілізованих.

Про це повідомила Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова, інформує Судово-юридична газета.

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Як розповіла Решетилова, більшість СЗЧ серед усіх зафіксованих стається в навчальних центрах — у перший тиждень після прибуття і наприкінці навчання, перед розподілом до військових частин.

За її словами, ця проблема комплексна й починається ще до того, як новобранці стають військовими.

"Саме тому ми разом із колегами з ОПУ також особливо ретельно розглядаємо питання перших днів і тижнів після мобілізації та працюємо над покращенням умов у розподільчих центрах, де й відбувається перехід із цивільного життя у військове", — пояснила Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців.

Також вона додала, що незабаром планується експериментально запустити роботу груп, що складатимуться із цивільних психологів, волонтерів та юристів, які перебуватимуть у визначених РТЦК та СП. А також групи з волонтерів та психологів, які будуть працювати в кількох навчальних центрах. Вони допомагатимуть новобранцям освоїтися в нових умовах, а також будуть розʼяснювати їм їхні права.

Крім того, за словами Решетилової, у планах — започаткувати кілька курсів, які читатимуть новоприбулим військовослужбовцям ще до початку БЗВП:

військового права,

міжнародного гуманітарного права,

історії України,

фінансової грамотності.

На думку посадовиці, кілька днів "напівцивільного" навчання сприятимуть поступовій адаптації новобранців до військового життя та посилюватимуть їхню мотивацію до подальшої служби.

"Після коригування першого досвіду надалі плануємо цей підхід масштабувати. Дякую начальникам навчальних центрів, із якими вже налагодили взаємодію, за відкритість до пропозицій", — поділилася Решетилова.

Нагадаємо, що нещодавно у Львові суд виніс рішення щодо обвинувачення військовозобов'язаного — чоловік втік під час транспортування до військової частини.

Крім того, нещодавно мешканець Житомирщини написав заяву про відмову від мобілізації після того, як йому вручили повістку.