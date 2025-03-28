Стартует проект по привлечению гражданских к работе в ТЦК - детали

Представители ТЦК информируют военнообязанного. Фото: УНИАН

В Украине начинается экспериментальный проект — он предусматривает участие гражданских психологов, юристов и волонтеров в работе ТЦК и военных учебных центров. Цель проекта — поддержать мобилизованных.

Об этом сообщила Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова, информирует Судебно-юридическая газета.

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Как рассказала Решетилова, большинство СЗЧ среди всех зафиксированных происходит в учебных центрах — в первую неделю после прибытия и в конце обучения, перед распределением в воинские части.

По ее словам, эта проблема комплексная и начинается еще до того, как новобранцы становятся военными.

"Именно поэтому мы вместе с коллегами из ОПУ также особенно тщательно рассматриваем вопрос первых дней и недель после мобилизации и работаем над улучшением условий в распределительных центрах, где и происходит переход из гражданской жизни в военную", — объяснила Уполномоченный Президента по вопросам защиты прав военнослужащих.

Также она добавила, что вскоре планируется экспериментально запустить работу групп, состоящих из гражданских психологов, волонтеров и юристов, которые будут находиться в определенных РТЦК и СП. А также группы из волонтеров и психологов, которые будут работать в нескольких учебных центрах. Они будут помогать новобранцам освоиться в новых условиях, а также будут разъяснять им их права.

Кроме того, по словам Решетиловой, в планах - начать несколько курсов, которые будут читать новоприбывшим военнослужащим еще до начала БЗВП:

военного права,

международного гуманитарного права,

истории Украины,

финансовой грамотности.

По мнению чиновницы, несколько дней "полугражданского" обучения будут способствовать постепенной адаптации новобранцев к военной жизни и усиливать их мотивацию к дальнейшей службе.

"После корректировки первого опыта в дальнейшем планируем этот подход масштабировать. Спасибо начальникам учебных центров, с которыми уже наладили взаимодействие, за открытость к предложениям", — поделилась Решетилова.

Напомним, что недавно во Львове суд вынес решение по обвинению военнообязанного — мужчина сбежал во время транспортировки в воинскую часть.

Кроме того, недавно житель Житомирщины написал заявление об отказе от мобилизации после того, как ему вручили повестку.