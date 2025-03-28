Чоловік отримав повістку і й відмовився від мобілізації

Працівники ТЦК вручають повістку. Фото: "Поради юриста"

Житель Житомирської області написав заяву про відмову від мобілізації після того, як йому вручили повістку. Громадянина засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Ружинського районного суду Житомирської області.

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За інформацією суду, мешканця Житомирської області визнали придатним "до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони". З огляду на це йому намагались вручити повістку на проходження військової служби. Однак чоловік відмовився від мобілізації.

Під час суду чоловік визнав свою провину та розкаявся. Він підтвердив те, що відмовився від отримання повістки. І власноруч написав заяву, що відмовляється від отримання повістки.

Чоловік сказав, що не хоче служити через те, що хворий і не витримає навантаження у лавах ЗСУ. З якого часу перебуває на обліку у військкоматі він не знає.

Водночас житель Житомирщини є учасником бойових дій. У 2014 році його направили служити. Його судили за те що він покинув військову частину. Служив чоловік в Донецьку. Він не повернувся, бо померла дружина і він не поїхав.

З огляду на всі матеріали справи суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Мешканця Житомирщини засудили до 3 років ув'язнення.

Зазначимо, що нещодавно в Одесі стався конфлікт біля одного з районних центрів комплектування. Група з приблизно 10 осіб заблокувала виїзд автобуса з території збірного пункту, аби один з призовників міг втекти.

Нещодавно Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що порушення прав людини із боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру.