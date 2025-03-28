Мужчина получил повестку и отказался от мобилизации

Работники ТЦК вручают повестку. Фото: "Советы юриста"

Житель Житомирской области написал заявление об отказе от мобилизации после того, как ему вручили повестку. Гражданина приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Ружинского районного суда Житомирской области.

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По информации суда, жителя Житомирской области признали пригодным "к прохождению военной службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны". Учитывая это ему пытались вручить повестку на прохождение военной службы. Однако мужчина отказался от мобилизации.

Во время суда мужчина признал свою вину и раскаялся. Он подтвердил то, что отказался от получения повестки. И собственноручно написал заявление, что отказывается от получения повестки.

Мужчина сказал, что не хочет служить из-за того, что болен и не выдержит нагрузки в рядах ВСУ. С какого времени находится на учете в военкомате он не знает.

В то же время житель Житомирщины является участником боевых действий. В 2014 году его направили служить. Его судили за то, что он покинул воинскую часть. Служил мужчина в Донецке. Он не вернулся, потому что умерла жена и он не поехал.

Учитывая все материалы дела суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Жителя Житомирщины приговорили к 3 годам заключения.

Отметим, что недавно в Одессе произошел конфликт возле одного из районных центров комплектования. Группа из примерно 10 человек заблокировала выезд автобуса с территории сборного пункта, чтобы один из призывников мог убежать.

Недавно Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер.