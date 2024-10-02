Відстрочка для родичів загиблих - чи отримає відстрочку вітчим загиблого

Похорон загиблого на війні військовослужбовця. Фото: "АрміяInform"

Близькі родичі загиблих на війні військовослужбовців мають право на відстрочку від мобілізації. Але вітчим загиблого військового не отримає відстрочку, навіть попри те, що він виховував цього військового з дитинства.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для близьких родичів

Згідно із чинним законодавством, відстрочка від мобілізації надається, зокрема, близьким родичам загиблих чи зниклих безвісти під час війни військовослужбовців ЗСУ.

Для цього ці особи мають отримати довідку про загибель родича на війні.

Хто не потрапляє до списку категорій на відстрочку

Право на відстрочку від мобілізації через таку підставу мають як чоловіки, так і жінки, чиї чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра загинули на фронті.

А от вітчим, попри те, що він міг виховувати загиблого військовослужбовця практично усе його життя — таке право не отримає, бо не вважається найближчим родичем.

Нагадаємо, в Україні у випадку загибелі військовослужбовця його дружина має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Члени сімей загиблих захисників також можуть отримати одноразову фінансову допомогу від держави.

Ми також писали, що компенсація за загиблого чи зниклого безвісти військовослужбовця надається близьким родичам за державний кошт. При цьому факт розлучення батьків загиблого військового не впливає на виплату компенсації.