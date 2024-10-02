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Этой категории родственников погибшего ТЦК не оформит отсрочку — причина

2 октября 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для родственников погибших — получит ли отсрочку отчим погибшего
Похороны погибшего на войне военнослужащего. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Близкие родственники погибших на войне военнослужащих имеют право на отсрочку от мобилизации. Но отчим погибшего военного не получит отсрочку, даже несмотря на то, что он воспитывал этого военного с детства.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для близких родственников

Согласно действующему законодательству, отсрочка от мобилизации предоставляется, в частности, близким родственникам погибших или пропавших без вести во время войны военнослужащих ВСУ.

Для этого эти лица должны получить справку о смерти родственника на войне.

Кто не попадает в список категорий на отсрочку

Право на отсрочку от мобилизации по такому основанию имеют как мужчины, так и женщины, чьи муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра погибли на фронте.

А вот отчим, несмотря на то, что он мог воспитывать погибшего военнослужащего практически всю его жизнь, такое право не получит, потому что не считается ближайшим родственником.

Напомним, в Украине в случае гибели военнослужащего его супруга имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца. Члены семей погибших защитников также могут получить единовременную финансовую помощь от государства.

Мы также писали, что компенсация за погибшего или пропавшего без вести военнослужащего предоставляется близким родственникам за государственный счет. При этом факт развода родителей погибшего военного не влияет на выплату компенсации.

семья мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнослужащие погибшие

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