Багатодітний батько за кордоном - документи для ТЦК, якщо народилась третя дитина

Багатодітний батько з дітьми. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Багатодітний батько має право оформити відстрочку від мобілізації навіть у випадку, якщо третя дитина народилася за кордоном. Але у такій ситуації йому доведеться додати до заяви в ТЦК деякі документи, які не вимагали б, якби дитина народилася в Україні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала адвокатка Ангеліна Лисак.

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Відстрочка для багатодітного батька

Згідно із чинним законодавством, багатодітні батьки — ті, у кого є троє чи більше неповнолітніх батьків — мають право на відстрочку від мобілізації.

Багато громадянок України після початку повномасштабної війни виїхали за кордон, тож мали місце випадки, коли третя дитина у сім’ї народилася уже за межами України.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, які документи для оформлення відстрочки йому треба надати в ТЦК, якщо його третя дитина народилася за кордоном, у Німеччині.

Дитина народилася в еміграції — які документи потрібні

Адвокатка Ангеліна Лисак, відповідаючи на питання багатодітного батька, зазначила, що принципово така ситуація від народження дитини в Україні не відрізняється.

Але, разом з тим, існують деякі відмінності, які батькам дитини треба врахувати.

"По дитині, народженій в Німеччині — справді, потрібне німецьке свідоцтво про народження, апостиль та переклад", — зазначила юристка.

Ці документи, разом із свідоцтвами про народження двох інших дітей та військово-обліковим документом батька необхідно передати до територіального центру комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право багатодітні батьки продовжити відстрочку автоматично.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити, якщо у "Резерв+" не відображається відстрочка для багатодітних батьків.