Многодетный отец за границей - документы для ТЦК, если родился третий ребенок

Многодетный отец с детьми. Иллюстративное фото из открытых источников

Многодетный отец имеет право оформить отсрочку от мобилизации даже в случае, если третий ребенок родился за границей. Но в такой ситуации ему придется добавить к заявлению в ТЦК некоторые документы, которые не требовали бы, если бы ребенок родился в Украине.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Ангелина Лысак.

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Отсрочка для многодетного отца

Согласно действующему законодательству, многодетные родители — те, у кого есть трое или более несовершеннолетних родителей — имеют право на отсрочку от мобилизации.

Многие гражданки Украины после начала полномасштабной войны выехали за границу, поэтому имели место случаи, когда третий ребенок в семье родился уже за пределами Украины.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, какие документы для оформления отсрочки ему нужно предоставить в ТЦК, если его третий ребенок родился за границей, в Германии.

Ребенок родился в эмиграции — какие документы нужны

Адвокат Ангелина Лысак, отвечая на вопрос многодетного отца, отметила, что принципиально такая ситуация от рождения ребенка в Украине не отличается.

Но, вместе с тем, существуют некоторые отличия, которые родителям ребенка надо учесть.

"По ребенку, рожденному в Германии — действительно, нужно немецкое свидетельство о рождении, апостиль и перевод", — отметила юрист.

Эти документы, вместе со свидетельствами о рождении двух других детей и военно-учетным документом отца необходимо передать в территориальный центр комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право многодетные родители продлить отсрочку автоматически.

Добавим, мы сообщали о том, что делать, если в "Резерв+" не отображается отсрочка для многодетных родителей.