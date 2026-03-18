Транссексуал в Україні може вимагати виключення з військового обліку

Дата публікації: 18 березня 2026 00:30
Військовослужбовець ТЦК оформлює документи з військового обліку. Фото: VIKKA

Виключення з військового обліку здійснюється або за віком, або за медичними показниками. Одним із таких медичних нюансів, який дозволяє виключення з військового обліку, є транссексуалізм. Юристи пояснили, в який момент колишній чоловік може бути виключений з обліку ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Транссексуалізм як діагноз для виключення з обліку

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Мобілізація була оголошена після початку повномасштабного вторгнення російської армії та запровадження воєнного стану на усій території країни.

Мобілізація стосується усіх військовозобов’язаних громадян, крім тих, які були виключені з військового обліку. До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він бути виключеним з військового обліку через наявність діагнозу f64.0, "транссексуалізм".

Юристи, коментуючи таку ситуацію, розділилися у своїх думках. Так, Юрій Айвазян зазначив, що на військову службу чи мобілізацію такий діагноз не впливає: "Вказана Вами хвороба само по собі не дає права на виключення з обліку чи звільнення зі служби".

Транссексуала виключать з обліку тільки після операції

Разом з тим, Айвазян зазначив, що на практиці такі речі уже відбувалися. Адвокат визнав: "Втім, в судовій практиці існують випадки звільнення зі служби військовослужбовців, які змінили гендер на жіночий".

Інший юрист, Владислав Дерій, більш оптимістично дивиться на цю ситуацію. Дерій підкреслив: "Ви можете вимагати виключити Вас з військового обліку військовозобовʼязаних та внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних і резервістів "Оберіг".

Та, додав юрист, це можна зробити лише після зміни статі на жіночу, підтвердивши цей факт наступними кроками:

  • медичним свідоцтвом про зміну (корекцію) статевої належності;
  • внесенням змін до актового запису цивільного стану;
  • новим свідоцтвом про народження;
  • паспортом громадянина України із зазначенням жіночої статі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба виключеним з обліку проходити військово-лікарську комісію щороку.

Якщо громадянина виключили з військового обліку через стан здоров’я, йому не потрібно щороку проходити військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, що означає дата обмеження терміну в електронному військово-обліковому документі.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба перед виключенням з обліку спочатку скасувати бронь.

Якщо громадянин за підсумками військово-лікарської комісії був визнаний непридатним до військової служби, його мають виключити з військового обліку. Якщо ж така особа мала бронювання від мобілізації, то цю бронь варто скасувати перед виключенням з обліку.

жінки військовий облік ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
