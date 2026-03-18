Главная ТЦК Транссексуал в Украине может требовать исключения с воинского учета

Дата публикации 18 марта 2026 00:30
Военнослужащий ТЦК оформляет документы по воинскому учету. Фото: VIKKA

Исключение с воинского учета осуществляется либо по возрасту, либо по медицинским показаниям. Одним из таких медицинских нюансов, который позволяет исключение с воинского учета, является транссексуализм. Юристы объяснили, в какой момент бывший муж может быть исключен с учета ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Транссексуализм как диагноз для исключения с учета

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Мобилизация была объявлена после начала полномасштабного вторжения российской армии и введения военного положения на всей территории страны.

Мобилизация касается всех военнообязанных граждан, кроме тех, которые были исключены из воинского учета. К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он быть исключенным с воинского учета из-за наличия диагноза f64.0, "транссексуализм".

Юристы, комментируя такую ситуацию, разделились в своих мнениях. Так, Юрий Айвазян отметил, что на военную службу или мобилизацию такой диагноз не влияет: "Указанная Вами болезнь сама по себе не дает права на исключение с учета или увольнение со службы".

Транссексуала исключат с учета только после операции

Вместе с тем, Айвазян отметил, что на практике такие вещи уже происходили. Адвокат признал: "Впрочем, в судебной практике существуют случаи увольнения со службы военнослужащих, которые изменили гендер на женский".

Другой юрист, Владислав Дерий, более оптимистично смотрит на эту ситуацию. Дерий подчеркнул: "Вы можете требовать исключить Вас с воинского учета военнообязанных и внести соответствующие сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

Но, добавил юрист, это можно сделать только после смены пола на женский, подтвердив этот факт следующими шагами:

  • медицинским свидетельством об изменении (коррекции) половой принадлежности;
  • внесением изменений в актовую запись гражданского состояния;
  • новым свидетельством о рождении;
  • паспортом гражданина Украины с указанием женского пола.

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли исключенным с учета проходить военно-врачебную комиссию ежегодно.

Если гражданина исключили с воинского учета по состоянию здоровья, ему не нужно каждый год проходить военно-врачебную комиссию. Юристы объяснили, что означает дата ограничения срока в электронном военно-учетном документе.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли перед исключением с учета сначала отменить бронь.

Если гражданин по итогам военно-врачебной комиссии был признан непригодным к военной службе, его должны исключить с воинского учета. Если же такое лицо имело бронирование от мобилизации, то эту бронь следует отменить перед исключением с учета.

женщины военный учет ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
