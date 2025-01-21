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Тимчасове посвідчення громадянина — чи візьмуть на облік

21 січня 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік без паспорта України - чи беруть на облік з тимчасовим посвідченням громадянина
Оформлення українських документів у Державній міграційній службі. Фото: ДМС
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Тимчасове посвідчення громадянина є документом, який визнає наявність у особи українського громадянства. Але на військовий облік з цим документом людину не можуть взяти.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Адвокат Юрій Айвазян, відповідаючи на питання громадянина, який поцікавився можливістю військового обліку осіб із тимчасовим посвідченням громадянина України, пояснив подвійність ситуації із цим документом.

З одного боку, наголосив юрист, закон "Про громадянство України" говорить про те, що тимчасове посвідчення громадянина України, як і паспорт, є тим документом, що підтверджує факт наявності у особи українського громадянства.

Чи беруть на військовий облік громадян з тимчасовим посвідченням

З іншого боку, підкреслив Айвазян, тимчасове посвідчення громадянина має на увазі, що у цієї особи досі є іноземне громадянство, яке ця особа зобов’язується припинити протягом двох років після отримання цього посвідчення.

"Тож, Ваше тимчасове посвідчення громадянина підтверджує громадянство України, проте на військовий облік особа береться за наявності паспорту", — зазначив правник.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, хто з осіб на військовому обліку може виїжджати за кордон.

Також ми повідомляли про те, чому частина виключених з військовому обліку знову з'явилася на обліку.

Україна громадянство військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані

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