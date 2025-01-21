Военный учет без паспорта Украины - берут ли на учет с временным удостоверением гражданина

Оформление украинских документов в Государственной миграционной службе. Фото: ГМС

Временное удостоверение гражданина является документом, который признает наличие у лица украинского гражданства. Но на военный учет с этим документом человека не могут взять.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Адвокат Юрий Айвазян, отвечая на вопрос гражданина, который поинтересовался возможностью воинского учета лиц с временным удостоверением гражданина Украины, объяснил двойственность ситуации с этим документом.

С одной стороны, отметил юрист, закон "О гражданстве Украины" говорит о том, что временное удостоверение гражданина Украины, как и паспорт, является тем документом, который подтверждает факт наличия у лица украинского гражданства.

Водят ли на воинский учет граждан с временным удостоверением

С другой стороны, подчеркнул Айвазян, временное удостоверение гражданина подразумевает, что у этого лица до сих пор есть иностранное гражданство, которое это лицо обязуется прекратить в течение двух лет после получения этого удостоверения.

"Поэтому, Ваше временное удостоверение гражданина подтверждает гражданство Украины, однако на воинский учет лицо берется при наличии паспорта", — отметил юрист.

Напомним, мы писали ранее о том, кто из лиц на воинском учете может выезжать за границу.

Также мы сообщали о том, почему часть исключенных с воинского учета снова появилась на учете.