Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Термін повістки сплив на лікарняному — чи треба йти в ТЦК

Термін повістки сплив на лікарняному — чи треба йти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 06:30
Повістка і лікарняний - чи потрібно відвідати ТЦК, термін дії повістки
Громадянин в ТЦК з повісткою. Фото: УНІАН

Якщо військовозобов’язаний громадянин, який отримав повістку, потрапив до лікарні, він все одно повинен з’явитися до територіального центру комплектування. Це обов’язково навіть тоді, коли дата явки в ТЦК пройшла під час перебування на лікарняному.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Повістка не "згоряє"

До юристів звернувся громадянин, який отримав повістку від територіального центру комплектування, але після цього потрапив до лікарні.

Чоловік поцікавився, що йому робити, якщо дата, вказана у повістці, сплила під час його перебування на лікарняному — чи не "згоріла" ця повістка, і чи можна не з’являтися до територіального центру комплектування.

"Ні, повістка не "згоріла". Вам треба після закриття лікарняного закінчити проходження ВЛК та з'явитись до ТЦК", — запевнив громадянина, коментуючи ситуацію, адвокат Юрій Айвазян.

Що буде за ігнорування повістки

Юрист підкреслив, що явка до територіального центру комплектування за повісткою є обов’язковою.

"В протилежному випадку є шанс отримати штраф", — визнав Айвазян.

З’явитися до ТЦК, згідно із чинним законодавством, потрібно протягом 7 днів після закінчення лікарняного.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли громадянина можуть оштрафувати за ігнорування повістки під час перебування на лікарняному.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна ігнорувати бойову повістку під час лікування.

штраф лікарняні повістки ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації