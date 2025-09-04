Повістка і лікарняний - чи потрібно відвідати ТЦК, термін дії повістки

Громадянин в ТЦК з повісткою. Фото: УНІАН

Якщо військовозобов’язаний громадянин, який отримав повістку, потрапив до лікарні, він все одно повинен з’явитися до територіального центру комплектування. Це обов’язково навіть тоді, коли дата явки в ТЦК пройшла під час перебування на лікарняному.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Повістка не "згоряє"

До юристів звернувся громадянин, який отримав повістку від територіального центру комплектування, але після цього потрапив до лікарні.

Чоловік поцікавився, що йому робити, якщо дата, вказана у повістці, сплила під час його перебування на лікарняному — чи не "згоріла" ця повістка, і чи можна не з’являтися до територіального центру комплектування.

"Ні, повістка не "згоріла". Вам треба після закриття лікарняного закінчити проходження ВЛК та з'явитись до ТЦК", — запевнив громадянина, коментуючи ситуацію, адвокат Юрій Айвазян.

Що буде за ігнорування повістки

Юрист підкреслив, що явка до територіального центру комплектування за повісткою є обов’язковою.

"В протилежному випадку є шанс отримати штраф", — визнав Айвазян.

З’явитися до ТЦК, згідно із чинним законодавством, потрібно протягом 7 днів після закінчення лікарняного.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли громадянина можуть оштрафувати за ігнорування повістки під час перебування на лікарняному.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна ігнорувати бойову повістку під час лікування.