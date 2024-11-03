Штрафи за повістки в листопаді - якщо не отримав через лікарняний

Повістка на лікарняному — коли можуть оштрафувати
Громадянин, який перебуває на лікарняному, може не відвідувати ТЦК на вимогу, вказану у повістці. Але при цьому він має повідомити територіальний центр комплектування про свою поважну причину.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Поважна причина не відвідувати ТЦК
Згідно із чинним законодавством, військовозобов’язані громадяни мають право не відвідувати ТЦК після того, як їм надійшла повістка, за наявності поважних причин.
Однією із таких причин є хвороба самого громадянина, яка підкріплена документом — лікарняним.
Що має зробити громадянин на лікарняному
Але, зазначив адвокат Юрій Айвазян, сам по собі лікарняний не убезпечує громадянина від покарання у вигляді штрафу.
"Ви повинні повідомити ТЦК про поважну неявку за повісткою", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях.
Додамо, ми повідомляли, що робити з повісткою, яку відправив не ТЦК.
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