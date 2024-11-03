Штрафи за повістки в листопаді - якщо не отримав через лікарняний

Чоловік на прийомі у лікаря. Фото: avicenna.org.ua

Громадянин, який перебуває на лікарняному, може не відвідувати ТЦК на вимогу, вказану у повістці. Але при цьому він має повідомити територіальний центр комплектування про свою поважну причину.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Поважна причина не відвідувати ТЦК

Згідно із чинним законодавством, військовозобов’язані громадяни мають право не відвідувати ТЦК після того, як їм надійшла повістка, за наявності поважних причин.

Однією із таких причин є хвороба самого громадянина, яка підкріплена документом — лікарняним.

Що має зробити громадянин на лікарняному

Але, зазначив адвокат Юрій Айвазян, сам по собі лікарняний не убезпечує громадянина від покарання у вигляді штрафу.

"Ви повинні повідомити ТЦК про поважну неявку за повісткою", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях.

Додамо, ми повідомляли, що робити з повісткою, яку відправив не ТЦК.