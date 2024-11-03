Штрафы за повестки в ноябре – если не получил из-за больничного

Человек на приеме у врача. Фото: avicenna.org.ua

Гражданин, находящийся на больничном, может не посещать ТЦК по требованию, указанному в повестке. Но при этом он должен сообщить территориальному центру комплектования о своей уважительной причине.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Уважительная причина не посещать ТЦК

Согласно действующему законодательству, военнообязанные граждане имеют право не посещать ТЦК после поступления повестки при наличии уважительных причин.

Одной из таких причин является болезнь самого гражданина, подкрепленная документом — больничным.

Что должен сделать гражданин на больничном

Но, отметил адвокат Юрий Айвазян, сам по себе больничный не защищает гражданина от наказания в виде штрафа.

"Вы должны сообщить ТЦК об уважительной неявке по повестке", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли игнорировать повестку, оставленную в дверях.

Добавим, мы сообщали, что делать с повесткой, которую отправил не ТЦК.