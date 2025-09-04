Повестка и больничный - нужно ли посетить ТЦК, срок действия повестки

Срок повестки истек на больничном — надо ли идти в ТЦК
Если военнообязанный гражданин, получивший повестку, попал в больницу, он все равно должен явиться в территориальный центр комплектования. Это обязательно даже тогда, когда дата явки в ТЦК прошла во время пребывания на больничном.
Повестка не "сгорает"
К юристам обратился гражданин, который получил повестку от территориального центра комплектования, но после этого попал в больницу.
Мужчина поинтересовался, что ему делать, если дата, указанная в повестке, истекла во время его пребывания на больничном — не "сгорела" ли эта повестка, и можно ли не появляться в территориальный центр комплектования.
"Нет, повестка не "сгорела". Вам надо после закрытия больничного закончить прохождение ВВК и явиться в ТЦК", — заверил гражданина, комментируя ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.
Что будет за игнорирование повестки
Юрист подчеркнул, что явка в территориальный центр комплектования по повестке является обязательной.
"В противном случае есть шанс получить штраф", — признал Айвазян.
Явиться в ТЦК, согласно действующему законодательству, нужно в течение 7 дней после окончания больничного.
