Повестка и больничный - нужно ли посетить ТЦК, срок действия повестки

Гражданин в ТЦК с повесткой. Фото: УНІАН

Если военнообязанный гражданин, получивший повестку, попал в больницу, он все равно должен явиться в территориальный центр комплектования. Это обязательно даже тогда, когда дата явки в ТЦК прошла во время пребывания на больничном.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Повестка не "сгорает"

К юристам обратился гражданин, который получил повестку от территориального центра комплектования, но после этого попал в больницу.

Мужчина поинтересовался, что ему делать, если дата, указанная в повестке, истекла во время его пребывания на больничном — не "сгорела" ли эта повестка, и можно ли не появляться в территориальный центр комплектования.

"Нет, повестка не "сгорела". Вам надо после закрытия больничного закончить прохождение ВВК и явиться в ТЦК", — заверил гражданина, комментируя ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.

Что будет за игнорирование повестки

Юрист подчеркнул, что явка в территориальный центр комплектования по повестке является обязательной.

"В противном случае есть шанс получить штраф", — признал Айвазян.

Явиться в ТЦК, согласно действующему законодательству, нужно в течение 7 дней после окончания больничного.

Напомним, мы ранее писали о том, когда гражданина могут оштрафовать за игнорирование повестки во время пребывания на больничном.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли игнорировать боевую повестку во время лечения.