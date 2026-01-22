Відстрочка від мобілізації - коли закінчується відстрочка

Подача заяви про відстрочку через "Резерв+". Фото: Міноборони

Відстрочка для громадян, які працюють на критично важливих для української економіки підприємств, зазвичай розрахована на 12 місяців. Та існують й інші варіанти із тривалістю відстрочки для заброньованих громадян.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Відстрочка для заброньованих — базовий термін

Відстрочка від мобілізації надається з низки різних причин.

Однією із таких причин є бронювання громадянина на роботі.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, на який термін розрахована відстрочка за такою причиною.

Базовим терміном є 12 місяців, зазначив юрист, але існують й інші варіанти.

Які ще існують варіанти з тривалістю відстрочки

Так, частина військовозобов’язаних громадян, які працюють в органах державної влади, отримують бронювання і відстрочку до кінця процесу загальної мобілізації – тобто фактично до кінця війни.

Ті громадяни, які працюють на потреби ЗСУ, мають свій, окремий термін дії бронювання.

Воно закінчиться в момент припинення строку дії контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України чи інших військових формувань.

