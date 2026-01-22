Відео
Україна
Відео

Термін дії відстрочки — коли ТЦК може мобілізувати

Термін дії відстрочки — коли ТЦК може мобілізувати

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 21:40
Відстрочка від мобілізації - коли закінчується відстрочка
Подача заяви про відстрочку через "Резерв+". Фото: Міноборони

Відстрочка для громадян, які працюють на критично важливих для української економіки підприємств, зазвичай розрахована на 12 місяців. Та існують й інші варіанти із тривалістю відстрочки для заброньованих громадян.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Відстрочка для заброньованих — базовий термін

Відстрочка від мобілізації надається з низки різних причин.

Однією із таких причин є бронювання громадянина на роботі.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, на який термін розрахована відстрочка за такою причиною.

Базовим терміном є 12 місяців, зазначив юрист, але існують й інші варіанти.

Які ще існують варіанти з тривалістю відстрочки

Так, частина військовозобов’язаних громадян, які працюють в органах державної влади, отримують бронювання і відстрочку до кінця процесу загальної мобілізації – тобто фактично до кінця війни.

Ті громадяни, які працюють на потреби ЗСУ, мають свій, окремий термін дії бронювання.

Воно закінчиться в момент припинення строку дії контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України чи інших військових формувань.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли потрібно йти до ЦНАПу для продовження відстрочки.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібно надати в ТЦК для отримання відстрочки на підставі догляду за близьким родичем.

стратегічні підприємства критична інфраструктура бронювання відстрочка військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
