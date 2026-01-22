Отсрочка от мобилизации - когда заканчивается отсрочка

Подача заявления об отсрочке через "Резерв+". Фото: Минобороны

Отсрочка для граждан, работающих на критически важных для украинской экономики предприятий, обычно рассчитана на 12 месяцев. Но существуют и другие варианты с продолжительностью отсрочки для забронированных граждан.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка для забронированных — базовый срок

Отсрочка от мобилизации предоставляется по ряду различных причин.

Одной из таких причин является бронирование гражданина на работе.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, на какой срок рассчитана отсрочка по такой причине.

Базовым сроком является 12 месяцев, отметил юрист, но существуют и другие варианты.

Какие еще существуют варианты с продолжительностью отсрочки

Так, часть военнообязанных граждан, которые работают в органах государственной власти, получают бронирование и отсрочку до конца процесса всеобщей мобилизации - то есть фактически до конца войны.

Те граждане, которые работают на нужды ВСУ, имеют свой, отдельный срок действия бронирования.

Оно закончится в момент прекращения срока действия контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины или других военных формирований.

