Україна
Головна ТЦК Свідок Єгови проігнорував низку повісток — як його покарав суд

Свідок Єгови проігнорував низку повісток — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 10:02
На Київщині Свідок Єгови ігнорував повістки — вирок суду
Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

На Київщини "Свідок Єгови" проігнорував близько семи повісток. Чоловіка визнали винним та засудили до 3 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Обухівського районного суду Київської області.

Читайте також:

Свідок Єгови ігнорував повістки — що вирішив суд

На Київщині засудили чоловіка, який отримував повістки, проте ігнорував їх.

За даними судового рішення, обвинувачений — 47-річний уродженець РФ, громадянин України. Він працює лаборантом в Академічному ліцеї №5 в Обухові.

Чоловік не заперечував того, що він справді оновив дані в ТЦК, пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним, і отримав за рік загалом сім повісток.

На всі виклики він з’являвся, окрім останніх двох — на відправлення до бойових частин. Свою відмову чоловік пояснив членством в організації "Свідки Єгови", де він є священнослужителем уже більш ніж 25 років.

Суд дослідив листи від "Релігійного центру Свідків Єгови", які підтверджують, що чоловік є присвяченим охрещеним служителем від 1996 року. Проте ці аргументи не стали підставою для виправдання. 

Поведінку обвинуваченого суд розцінив як прямий умисел на ухилення від призову. Попри те, що чоловік відкрито заявляв про свої мотиви та не ховався від ТЦК, закон кваліфікує це як кримінальне правопорушення за ст. 336 КК України. 

Отже, суд визнав чоловіка винним та засудив до 3 років позбавлення волі. Суд замінив реальний термін іспитовим строком на рік.

Нещодавно у Полтаві суд покарав чоловіка, який перешкоджав мобілізаційному процесу.

Раніше повідомлялося, що суд ухвалив рішення на користь військовозобов’язаного чоловіка, визнавши його призов незаконним, оскільки він мав право на бронювання.

мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП судові рішення свідки Єгови
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
