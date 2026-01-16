На Киевщине Свидетель Иеговы игнорировал повестки — приговор суда

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

На Киевщине "Свидетель Иеговы" проигнорировал около семи повесток. Мужчину признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Обуховского районного суда Киевской области.

По данным судебного решения, обвиняемый — 47-летний уроженец РФ, гражданин Украины. Он работает лаборантом в Академическом лицее №5 в Обухове.

Мужчина не отрицал того, что он действительно обновил данные в ТЦК, прошел медицинскую комиссию, которая признала его годным, и получил за год в общей сложности семь повесток.

На все вызовы он появлялся, кроме последних двух — на отправку в боевые части. Свой отказ мужчина объяснил членством в организации "Свидетели Иеговы", где он является священнослужителем уже более 25 лет.

Суд исследовал письма от "Религиозного центра Свидетелей Иеговы", которые подтверждают, что мужчина является посвященным крещеным служителем с 1996 года. Однако эти аргументы не стали основанием для оправдания.

Поведение обвиняемого суд расценил как прямой умысел на уклонение от призыва. Несмотря на то, что мужчина открыто заявлял о своих мотивах и не скрывался от ТЦК, закон квалифицирует это как уголовное преступление по ст. 336 УК Украины.

Итак, суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы. Суд заменил реальный срок испытательным сроком на год.

Недавно в Полтаве суд наказал мужчину, который препятствовал мобилизационному процессу.

Ранее сообщалось, что суд принял решение в пользу военнообязанного мужчины, признав его призыв незаконным, поскольку он имел право на бронирование.