Суд на Буковині змінив вирок двом чоловікам, які напали на працівників ТЦК

Напад на предстаників ТЦК. Фото: скриншот

На Буковині суд змінив вирок двом чоловікам, які напали на працівників територіального центру комплектування з сокирами. Інцидент стався ще в березні минулого року.

Про це йдеться у вироку, який опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На пропускному пункті "Голеча" один з фігурантів був на коні, а інший — на автомобілі "Нива", який намагався наїхати на співробітників ТЦК.

До нападу причетні брати із селища Путила, один з яких є чинним військовим.

Спочатку до представників ТЦК під’їхав чоловік на коні, тримаючи в руках сокиру. Під час їхньої розмови інший місцевий мешканець за кермом жовтої "Ниви" на швидкості наїхав на одного з військових. Після цього 43-річний водій розвернувся, зупинився біля співробітників ТЦК, вийшов із машини, взяв сокиру та кілька разів ударив їх обухом.

У суді обвинувачені пояснили свої дії тим, що син 43-річного підсудного був військовослужбовцем і зник безвісти на фронті. Він звертався до ТЦК за роз’ясненнями, але так і не отримав чіткої відповіді.

Інший чоловік зазначив, що є військовослужбовцем і раніше служив у добровольчому батальйоні, але його звільнення не було належним чином оформлене.

За його словами, того дня працівники ТЦК зупинили його для перевірки документів, яких він при собі не мав, внаслідок чого стався конфлікт. Обвинувачений визнав свою неправоту та попросив пробачення.

Відомо, що суд першої інстанції визнав обох винними у хуліганстві та призначив їм покарання — три роки і три місяці позбавлення волі.

Що вирішив суд

Адвокат братів подав апеляційну скаргу, в якій заявив, що обвинувачені визнали вину і розкаюються. У ній йдеться, що чоловіки скоїли злочин внаслідок збігу тяжких особистих сімейних обставин.

Суд змінив вирок чоловікам та призначив їм покарання у вигляді ув'язнення строком на один рік.

Нагадаємо, 7 березня 2024 року у Чернівецькій області представники ТЦК зупинили чоловіка, який їхав верхи та мав при собі сокиру. Під час розмови на одного з військових раптово здійснив наїзд автомобіль.

Згодом у ТЦК заявили, що співробітники здійснювали перевірку військово-облікових документів.